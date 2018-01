Chisako Kakehi se hizo famosa en Japón como la pérfida “viuda negra”, tras admitir haber asesinado a su marido por dinero, y declaró en el tribunal que si la ejecutaran mañana “moriría sontiendo. Ahora podrá poner a prueba sus palabras, pues hace unos días el Tribunal de Distrito de Kioto condenó a muerte a la mujer de 70 años por los asesinatos de su marido y otras dos parejas, sumando al intento de asesinato de otro hombre. Hoy su rostro es la representación misma de la araña que mata a sus parejas.

Kakehi engañaba a sus amantes para que bebieran cianuro. Planeaba meticulosamente sus asesinatos, y preparaba los documentos necesarios para quedar como beneficiaria de los hombres, y quedarse así con sus riquezas.

Todas sus víctimas tenían más de 70 años y eran ricos. En el transcurso de 10 años, Kakehi logró quedarse con US$ 8,8 millones, aunque perdió la mayoría del dinero en el mercado bursátil.

La mujer de 70 años fue arrestada en 2014, luego de que la policía encontrara a su cuarto marido, Isao Kakehi (75 años), uerto en su casa de Kyoto, luego de que la pareja llevara solo 3 meses de matrimonio. Sus tres maridos anteriores también murieron, pero Kakehi no tiene cargos en su contra por estas muertes. En un comienzo, ella guardó silencio y sus abogados alegaron su inocencia, pero unos meses después sorprendió a todos cuando confesó que había asesinado a su cuarto marido.

Más tarde, sin embargo, la mujer se retrató asegurando que no recordaba haber admitido nada. Los abogados alegaron su inocencia diciendo que no habían pruebas físicas contra ella, y que no puede ser procesada debido a que había comenzado a mostrar signos de demencia.

Pese a todo, el juez Ayako Nakagawa dictaminó sentencia de muerte para la “viuda negra”. De mantenerse esta sentencia puede tardar en llegar, pero ya está dictaminada. Se dice que Kakehi no mostró ninguna expresión en su rostro al recibir la sentencia.