El actor y comediante estadounidense Jim Carrey una vez más es noticia por haber atacado al dueño y presidente de Facebook, Mark Zukerberg. A través de Twitter, Carrey compartió un retrato del multimillonario empresario con una consigna en su contra.

Por otro lado, el interprete de “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, incluyó una declaración de Zuckerberg de 2004 cuando el empresario contaba con tan solo 19 años de edad, proveniente de un intercambio de mensajes entre el CEO de Facebook y un amigo.

“Confían en mí, idiotas”, difundió Carrey citando a Zuckerberg.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018