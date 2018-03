Un video extraño que los teóricos de la conspiración creen que muestra que un jet militar es “perseguido” por un OVNI ha desatado especulaciones en línea.

En las imágenes, el misterioso objeto en forma de platillo emerge de detrás de las estelas del avión y parece seguir al avión. Luego eventualmente lo supera.

El camarógrafo estaba grabando desde la terraza de su casa cuando hicieron zoom para capturar el objeto brillante que volaba cerca del avión en el cielo de Lincoln, New Hampshire.

Dijo: “Estaba leyendo en mi terraza alrededor de las 7 en punto. Me dijeron que los pilotos militares entrenan en las montañas alrededor de donde vivo y siempre me gustó verlos volar. Esto sucede todo el tiempo, los aviones y helicópteros son un avistamiento común. Así que, naturalmente, vi el avión e hice una doble toma, porque había algo que lo seguía”.

El hmbre que grabó las imágenes agregó que “Inmediatamente pensé que estaba presenciando algún avión extraño, posiblemente militar, pero no era un avión. Sabía que no era un avión a reacción porque en realidad estaba justo detrás de uno. El avión que perseguía dejaba una estela detrás, pero el OVNI no lo hacía”.

“El OVNI estaba pasando al avión. Ningún helicóptero podía hacer eso. Me quedé impresionado y afortunadamente saqué mi teléfono a tiempo para tomar un video”, dijo.

La filmación fue originalmente capturada en 2016, pero reapareció en YouTube esta semana donde acumuló miles de visitas. “Estaba muy emocionado y ansioso. Sentí que había sido testigo de algo muy difícil de descartar como un ‘globo meteorológico’ o algún tipo obvio de avión. Poco después de que el avión y el objeto salieron de mi alcance, vi tres aviones más y 1 helicóptero que iban en la misma dirección (en mi opinión persiguiendo al OVNI)”.

Pero no todos los espectadores estaban convencidos de que el video era una prueba de visitantes extraterrestres, y muchos pensaban que el objeto era simplemente otro avión. Un espectador comentó: “Dos aviones volando a diferentes alturas que causa la estela”.

Otro agregó: “Son dos aviones que viajan a diferentes altitudes, uno que crea un rastro de vapor”.