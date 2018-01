El joven abogado de la Pontificia Universidad Católica, Henry Boys – el hombre que se califica como el único político 100% de derecha – estuvo invitado al programa “Síganme los buenos” que conduce Julio César Rodríguez. Y mientras estaba hablando de su defensa de la castidad, no le gustó como el periodista estaba abordando el tema, por lo que sin pensarlo dos veces, echó al agua el nuevo romance del conductor del espacio.

Así es, pues Julio César Rodríguez ya olvidó no solo a Laura Prieto, sino que también a la cubana Betsy Camino, y por estos días se encontraría feliz de la vida junto a Bárbara Soto, ex candidata a diputada por el distrito 11, y a quien apoyó férreamente en su campaña por llegar al Parlamento, acompañándola a repartir folletos a ferias libres.

Este el es diálogo que se dio en el programa:

Henry Boys: ¿Cómo te ha ido con la Bárbara Soto?

Julio César Rodríguez: Bien, bien, si

Henry Boys: ¿Si? Cuéntanos de tu vida sexual con la Bárbara Soto

Julio César Rodríguez: No pues, es que no hemos tenido vida sexual

Henry Boys: ya pues, no nos metamos en temas que son absolutamente privados de las personas. Yo no tengo ninguna instancia y te lo agradezco, es la primera oportunidad que he tenido para contar mi historia de conversión, entonces…

Julio César Rodríguez: Pero yo te estoy preguntando otra cosa, ¿Qué tiene que ver mi pareja? ¿Qué tiene que ver la Bárbaro Soto?

Henry Boys: A ti te molesta que se metan..