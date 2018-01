Una niña de 15 años que sufría de ataques epilépticos se negó a tomar todos sus medicamentos solo unas semanas antes de morir. Megan Robertson se había quejado de los efectos secundarios de las tabletas anticonvulsivas que acompañaban a los medicamentos, incluidos los mareos, las náuseas y el cansancio extremo.

La adolescente fue encontrada desplomada en su habitación el día de su muerte luego de decirle a su madre que estaba exhausta después de un viaje de compras. Sufría de epilepsia del lóbulo frontal que le provocaba convulsiones epilépticas y ataques nocturnos.

A pesar de que Megan sufría de convulsiones, los expertos en patología dicen que no pudieron descartar que una condición cardíaca anormal fuera la causa de la muerte del adolescente. El forense Kevin McLoughlin leyó pruebas de la enfermera especialista en epilepsia, Janet Kellet, en el tribunal después de la muerte de la joven el 27 de diciembre de 2016.

Megan solo estaba tomando tres de siete dosis de su medicamento con carbamazepina en las semanas previas a su muerte. La evidencia de la enfermera decía: “Megan dijo que no quería tomar su medicamento según lo recetado porque le cansaba. Discutí con ella el riesgo de una mayor frecuencia de convulsiones nocturnas y el riesgo de muerte súbita como resultado”.

Megan pasó varias horas el día antes de su muerte en la cama “debido al agotamiento” después de un viaje de compras con su madre, Samantha Robertson. Fue encontrada en el piso de su habitación en la casa de su familia con su cabeza apoyada en una cómoda por su hermana Georgina alrededor de las 7:30 p.m. La enfermera en prácticas Georgina comenzó la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos, pero Megan fue declarada muerta al llegar a la enfermería general de Leeds a las 20:20 h.

La investigación fue contada por el neurólogo Dr. Munni Ray que el cansancio era un efecto secundario conocido de la droga. También dijo que las convulsiones de epilepsia frontal de Megan eran menos frecuentes cuando cumplía con la dosis correcta.

Sin embargo, la madre de Megan, Samantha, dijo en la investigación: “No solo estaba cansada, no podía caminar en línea recta. No pasaban dos o tres noches sin que tuviera un ataque. Megan se mareaba si tomaba los medicamentos por la mañana, entonces dejó de tomarlos. Si hubiera podido obligarla a tomarlas, lo habría hecho, pero no se puede obligar a una niña de 15 años a tomar medicamentos si no quiere”.

El patólogo Jens Sthalschmidt contó a la corte cómo su autopsia reveló que el adolescente sufría de una condición cardíaca anormal. Le dijo a la corte que la condición, la miocarditis, había causado la inflamación del corazón de Megan, lo que podía provocar la interrupción del corazón y la muerte súbita. El médico confirmó que esto podría haber matado a Megan, independientemente de si había sufrido un ataque. El forense Sr. McLoughlin concluyó que Megan murió por causas naturales.

Un caso muy lamentable.