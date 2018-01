Una joven decidió rebelarse ante las infidelidades de su novio y las restrictivas enseñanzas de su niñez, y por eso subastará su virginidad. Se trata de Bailey Gibson, de 23 años.

La joven, que fue adoptada en Sacramento, California Estados Unidos y acudió a una escuela cristiana de solo mujeres, parece haber dejado atrás todas las imposiciones que recibió durante su niñez.

Ahora, abiertamente Bailey Gibson se identifica como “desviada” y dice sentirse muy bien así. Según cuenta en un blog, la mayor prueba de su transformación será vender su virginidad.

A esos fines contactó a la agencia Moonlite Bunny Ranch, quien subastó en 2008 por millones de dólares la virginidad de Natalie Dylan. Fue la infidelidad de su novio lo que, en principio, le abrió los ojos.

Aunque habían acordado no tener relaciones hasta estar casados, el muchacho, quien se identificaba como cristiano practicante, se acostó con otras, en dos ocasiones; una de éstas con su exnovia en el Día de San Valentín.

Adicional a las aventuras de su expareja, la estricta crianza que tuvo por parte de sus padres provocó el efecto contrario en el comportamiento de Bailey Gibson: tanta represión la llevó a la transgresión.

La joven narró que no podía ver televisión ni escuchar música si no era religiosa, entre otras prohibiciones. “Acudir a Bunny Ranch me permite legalmente tener sexo por dinero”, señaló.

“¿Eso me hace una prostituta? Yo no sé. Si tomas una foto una vez, ¿eso te hace un fotógrafo?”, se preguntó Bailey Gibson.

“Yo no creo que capitalizar con tu virginidad te haga una mala persona. Así como tener sexo con múltiples hombres te hace una mala persona. Todos nosotros tomamos decisiones. La mía fue esperar. Ahora es vender”, argumentó Bailey Gibson.