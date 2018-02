Julia Fernández tomó una drástica decisión sobre su relación con Ignacio Lastra, el modelo chileno que pasó 113 días hospitalizado producto de un terrible accidente automovilístico.

El incidente ocurrió en agosto del 2017, cuando el modelo conducía su auto en compañía de Fernández, su ex novia. El vehículo se volcó y posteriormente se incendió, situación por la que Lastra quedó con el 90% de su cuerpo quemado.

Pese a su delicado estado de salud, el modelo logró sobrevivir y actualmente se encuentra en proceso de recuperación por las lesiones provocadas en el terrible accidente.

La relación de Fernández con Lastra terminó recientemente. Si bien la ex chica reality se ha mostrado preocupada por la evolución del modelo, señaló que dará un paso al costado y que “es mejor dejarlo tranquilo”.

“Él está mejor, hasta donde yo se. Después que él se fue a casa no he tenido contacto con él. Ignacio no me quiere ver… tiene que pasar por ese momento, hay que respetar”, dijo Julia sobre el estado de salud de Lastra en una entrevista a Mega.cl.

“Yo no voy a invadir, he molestado mucho ya, es mejor dejarlo tranquilo. Ya lo he buscado mucho, a la familia no le gustó mucho, porque yo siempre estoy buscando, buscando… llega a ser demasiado”, añadió la ex chica reality.

“Ahora voy a parar y dar un paso hacia atrás y voy a dejar que retome su vida, que siga su rumbo como él quiera. La salud de él es más importante” finalizó Fernádez.

Con información de Página 7 y Mega.cl