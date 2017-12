Que el ex chico Yingo, Karol Lucero, sea uno de los rostros más reconocidos en la televisión chilena no es novedad. El joven ha logrado consolidar su carrera como comunicador tanto en televisión como en radio, siendo uno de los rostros más cotizados del espectáculo y teniendo una excelente llegada con públicos de todas las edades.

El éxito de Lucero vio sus primeros pasos en el recordado programa juvenil de Chilevisión, Yingo, donde protagonizó diversos episodios y varios amores y desamores. Además, conquistó a gran parte de las adolescentes que lo seguían en su rol de “Rey de los pokemones”.

Hoy, como parte de la “Patrulla juvenil” de Mucho Gusto, el matinal de Mega, ha consolidado su éxito como integrante fijo del panel del espacio de la mañana, conquistando con su carisma y talento.

Sin embargo, hace poco el joven de 30 años causó extrañeza entre sus seguidores. Y es que como asiduo usuario de las redes sociales, sorprendió en Internet con un inusual registro.

El locutor aprovechó su cuenta personal de Instagram para compartir un breve video donde aparece completamente maquillado, luciendo totalmente diferente.

“¿Qué tal luzco maquillado?” fue el escueto mensaje con el que acompañó su publicación, que no fue del gusto de todos sus seguidores.

Mientras algunos se tomaron con humor su look, otros consideraron que no lucía nada de bien.

“Un loquillo”; “¡Horrible! ja, ja, ja”; “Pareces una señora @karol_lucerov”; “No te viene ese tono gallo”; “Feo el maquillaje encuentro yo, faltó más producción”; “Te ves lindo, me gusta como se ven tus ojos, resaltan ji,ji,ji”; “Noooo Karol, no te viene”; “Horroroso ¿era necesario?”; “No me gusta, se ve mal”; “Mucho colorete y el labial no me gustó. Algo más natural para tu bello rostro”, fueron algunos de los comentarios que recibió en la plataforma de las instantáneas.

Cabe mencionar que el video cuenta ya con más de 239 reproducciones.

Con información de Página 7.