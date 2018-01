Todo lo que toca da que hablar. Kim Kardashian se ha vuelto a convertir en noticia por una de sus extravagancias, relacionada en este caso con el diseño de los cubos de basura de su casa.

La socialité, de 37 años, procura que todo lo que la rodea en su día a día sea ‘lujoso’, incluido los recipientes donde deposita su basura, que no podían ser menos.

En una historia publicada en su cuenta de Snapchat, Kim mostró dos contenedores de basura tapizados con el logo de la marca Louis Vuitton.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y desataron bromas entre ellos: “Incluso la basura de Kim Kardashian es más bonita que yo” o “Cuando digo que soy basura, me refiero a esto”, fueron algunas de las reacciones que dejó su publicación.

Según parece, la modelo ya ha superado el traumático robo que sufrió en París el pasado año y ha vuelto a mostrar sin pudor todos los lujos que la rodean, incluidas sus nuevas joyas incrustadas en los dientes.

Aunque desde entonces la celebrity ya no guarda las joyas en casa, o al menos eso aseguró una fuente cercana a la revista People sobre el nuevo hogar en el que está criando a sus hijos junto a Kayne West:

“Su nueva propiedad es enorme y eso requiere más equipo de seguridad todo el día. Para mantener la casa a salvo, Kim ya no guarda posesiones caras como joyas en su casa. Ya no usa joyas caras todos los días, entonces no hace sentido guardarlas en la casa”.