Una médium protagonizó un emotivo momento y realizó polémicas declaraciones en el matinal Muy Buenos Días de TVN, durante la mañana de este viernes.

La psíquica identificada como Cristina Araya asiste periódicamente al espacio para conversar sobre temas paranormales. En la instancia, la polémica médium conversó la presencia de personas fallecidas en el mundo terrenal.

A raíz de la conversación Nacho Gutiérrez, conductor del programa, consultó a Araya sobre presencias paranormales en ese instante dentro del espacio. Además, le preguntó si alguno de los presentes estaba con un “angelito” a su lado – como ella llama a los espíritus de personas fallecidas-.

Tras ser consultada Araya aseguró que veía a un espíritu dentro del estudio, a la altura del público, y que estaba sentada al lado de una de las asistentes.

Entre las características del personaje, la médium indicó que se trataba de una mujer mayor, casi abuela, quien falleció y dejó este mundo por causa de un repentino cáncer.

Para sorpresa de todos, luego de entregar las características, una de las mujeres que estaba en el público levantó la mano y dijo que la presencia pertenecía a una de sus primas que falleció de cáncer. Ambas mujeres fueron muy cercanas en vida, sin embargo la enfermedad fue fulminante y las separó de forma radical.

Luego de conocer los antecedentes, la médium indicó que el espíritu no estaba “brillando” por responsabilidad de la prima viva, ya que no la deja partir. El comentario de Araya emocionó a la señora del público, quien no pudo contener el llanto.

La situación impactó a todos los integrantes del panel y a las personas del público, quienes guardaron silencio y respeto por la situación en todo momento.

Con información de Página 7.