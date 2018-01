Criar a un niño pequeño ya es de por sí una tarea muy complicada. Pero si además tienes que trabajar o estudiar se puede convertir en un verdadero reto y tener ayuda de la gente que te rodea es indispensable para sobrellevarlo.

La estadounidense Moran King lo sabe muy bien, pues además de ser madre de una niña pequeña estudia Recreación Terapéutica en la Universidad de Tennessee. La joven, de 21 años, que además trabaja en un restaurante con turnos nocturnos, no pudo asistir a sus clases después de que le fallara la persona que iba a cuidar a su hija.

Dicha actividad era de suma importancia porque incluía una evaluación por parte del profesorado, por lo que decidió enviar un correo a su profesora, Sally Hunter, para explicarle lo ocurrido.

La respuesta de la docente fue un 7, y Morgan decidió entonces compartirlo en redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

“En el futuro, si tienes problemas para encontrar a alguien que cuide de Korbyn, por favor siéntete libre de traerla a clases. Yo estaría absolutamente encantada de cargarla mientras enseño y así, tú puedes prestar atención y tomar apuntes”, escribió

“Trabajé para el departamento de estudios de niños y familia, así que ¿qué tan terrible podría ser?”, afirmó y añadió que no se preocupara por la inasistencia a clase porque quedaba oficialmente excusada.

“Déjame saber si hay otras maneras en que podría apoyarte”, finalizó la profesora, también madre, quien ya se ha ganado el cariño de todo internet.

Told my professor I missed class yesterday bc I couldn't find childcare & this was her response. I'm literally crying. So blessed/thankful😩😭 pic.twitter.com/3QaThJRXdo

— Morgan King (@morgantking) June 16, 2017