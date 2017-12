Ya no es nueva noticia el amor que comparte el vocalista de la banda Villa Cariño, Max Vivar, y la hija de la Presidenta de la República, Sofía Henríquez. Así quedó demostrado esta semana luego que el cantante compartiera una llamativa foto en redes sociales.

Cabe recordar que esta semana, la hija menor de Michelle Bachelet celebró un nuevo año de vida y lo celebró junto a amigos y familiares. Fue en este contexto que Vivar aprovechó para publicar una imagen en su cuenta personal de Instagram donde aparece junto a su pareja y su suegra, la Presidenta de Chile.

“Con la compañera polola y la “soa” presidenta ! Familia festejando a sofia … te re amo @sofsofaia ❤️❤️❤️❤️❤️.”, escribió el intérprete de “Clandestino” junto a la publicación. Un buen punto para el cantante fue no referirse a Bachelet como suegra, ya que anteriormente la Jefa de Estado manifestó que no quería que la llamaran “suegra”.

La postal rompió las redes sociales, sumando miles de likes y una gran cantidad de comentarios y felicitaciones como: “Cariños A mi Presi!!! Somos muchos y muchas con ella”, “Adoro a tu suegri😍😍😍😍” y “La raja la suegra !!! Larga vida soa Bachelet !!! 😍😍😍👏👏👏”.

Recordemos que Max y Sofía confirmaron públicamente su relación en agosto pasado de este año y desde ese entonces, se han mostrado felices y enamorados en redes sociales y en distintos eventos. Incluso, el cantante acompañó a su polola a votar en las Elecciones recién pasadas.

“Estamos pololeando, esa es la verdad. Estamos felices, esto es algo muy lindo. Me siento en un gran momento, porque en lo artístico he tenido un año formidable. Me faltaba también encontrar esa alegría en lo emocional, en lo afectivo, y todo eso lo tengo en Sofía”, señaló en aquella ocasión el músico al diario La Cuarta.

Con información de Te Caché.