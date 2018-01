Incursionando en el canto 🎶 gracias a #LosCarrera @dr_rock_and_roll @freddystock por la invitación!! #SCD #LosCarrera #RockandRolleando #comandantecheguevara☀️🎸🇨🇺

A post shared by Karol Cariola (@karolcariolaoliva) on Dec 31, 2017 at 8:40am PST