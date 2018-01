La amistad de Gonzalo Cáceres y Raquel Argandoña es de sobra conocida. Durante más de 40 años ambos fueron como uña y carne y el estilista, responsable de algunos de los extravagantes looks que hicieron saltar a la ahora panelista a la fama, siempre se refirió a ella como la hija que nunca tuvo.

Aunque la amistad de ambos finalizó hace algunos años, las causas concretas del distanciamiento nunca han sido desveladas. En tanto que Argandoña sostuvo en su momento que el estilista fue “desleal” con ella, Cáceres siempre ha negado esta versión y otros rumores que han salido a la palestra como desencadenantes del fin de la relación amistosa.

La separación entre ambos sigue dando que hablar y en la emisión este fin de semana de un nuevo capítulo de ‘La Divina Comida’ al que fueron invitados Millaray Viera, Teresita Reyes, Remigio Remedy y Cáceres, el estilista tuvo unas duras palabras para Argandoña que no pasaron inadvertidas para los telespectadores.

Teresita Reyes: “¿Por qué te peleaste con la Argandoña? Si eran tan amigos”

Cáceres: “Mi amor, ese es una cosa que me voy a llevar a la tumba”

Millaray Viera: “Yo no voy a entrar en el tema, no voy a insistir ni nada, ¿pero es un tema que te da pena o que te hace mal? ¿O ya nada?”

Cáceres: “No. O sea…”

Reyes: “Pasó”

Cáceres: “Cuarenta años de mi vida los boté a la basura. Nada más”

Viera: “Eso no suena como nada, suena como fuerte”

Cáceres: “Fue un dolor tan difícil de describir. Fue terrible, pero yo creo que el ser humano tiene, por lo menos yo, si estaba en mi destino hacer lo que hice de ella, fue fantástico. Pero no vivo del recuerdo ni nada. O sea, ya no me provoca nada”

Viera: “Yo pienso que, más allá de que uno se pueda pelear o perder estas relaciones de amistad tan largas, uno igual tiene que hacerle honor a esos 40 años de alguna forma. Es como un matrimonio, finalmente”

Cáceres: “Es que esta relación era como la hija que no tuve”

Reyes: “Es que estaban unidos”

Viera: “Uno igual recuerda con amor esos años y los cuida como por lo que fueron”

Cáceres: “Bueno, yo me di cuenta, después con los años, que realmente… Creo que es una persona que no quiere a nadie”

