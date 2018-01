Es muy probable que si viste la película “Hachiko” no pudiste evitar derramar una buena cantidad de lágrimas. Y es que es casi imposible no conmoverse con la historia del fiel perro que cada día llegaba a la estación de trenes a esperar a su amo, quien dejó de llegar pues murió de un ataque.

Sin embargo, como muchas cosas en la vida, la realidad una vez más superó la ficción y una nueva historia de mascotas fieles se dio a conocer.

Recientemente se supo que un caso muy similar al de la película ocurrió en Andacollo, donde un can ha visitado día a día durante casi dos años la tumba de Florencio Toledo, su antiguo amo, quien murió en abril de 2016. No obstante, este hecho no permitió que se perdiera la conexión entre ambos.

De acuerdo a Héctor León, encargado del cementerio local, la mascota sólo quiere estar en compañía de su antiguo amigo y por eso llega hasta el campo santo, un hábito que empezó a desarrollar luego del funeral y que se ha mantenido hasta el día de hoy.

“El perrito quiere estar solamente cerca de su amo, lo hacemos salir y vuelve, busca siempre la oportunidad para estar cerca de su ser querido. Las personas le dan comida, pero no acepta, sólo agua y en ciertas ocasiones pan”, indicó León.

“Está muy deprimido y triste. Primera vez que veo que un perrito permanece fielmente al lado de su dueño estando éste en un nicho”, añadió el hombre.

Sin embargo, esta clase de fidelidad no es algo nuevo y podría deberse a la alta capacidad de memoria que tienen algunas mascotas en cuanto a los vínculos de cariño que desarrollan junto a sus amos. Así lo explica Dinka Guajardo, presidenta de la Agrupación de Fomento del Desarrollo, Tenencia y del Cuidado de Animales (Afodecad), quien aseguró que “Este perrito no va a cambiar sus hábitos. A no ser que llegue una persona que le demuestre el mismo cariño que su dueño, lo más probable es que el esté hasta sus últimos días rondando el cementerio”.

Para mantener una tenencia responsable y cuidar al can en sus visitas, la organización animalista y los trabajadores de las florerías aledañas al cementerio se han encargado de cuidarlo, dándole medicinas y comida.

Con información de Página 7.