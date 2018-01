Después de que este fin de semana el medio británico The Sun publicara en exclusiva las declaraciones de una estudiante de 20 años -Paulina Sobierajska- que aseguraba que el futbolista del Arsenal le habría ofrecido dinero ha cambio de sexo, Alexis Sánchez decidió alzar la voz.

Lo hizo a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en el que negó las informaciones y expresó estar cansado de tener que desmentir continuamente rumores:



“Ayer salió una historia en The Sun sobre mi vida personal y quiero aclarar que es FALSO, igual como se dijo que supuestamente tenía un hijo también fue una historia FALSA. Cansa estar desmintiendo cosas que no son. Gracias y les pido respeten mi vida privada”, escribió el astro en su cuenta de Twitter, tanto en inglés como en español.

Cabe recordar que, de acuerdo a las declaraciones de la joven, Alexis le escribió para ofrecerle dinero a cambio de pasar tiempo con ella. “Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease, se sacó su camiseta y bailó para mí. Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido. Habla mitad inglés y mitad español y es un chico que luce muy bien”, dijo la chica al sensacionalista medio The Sun.



El enigmático tuit de Mayte Rodríguez

Lo que todavía no había trascendido había sido la reacción de la actriz y actual pareja del futbolista.

Su enigmática publicación en twitter del pasado domingo solo contiene unos puntos suspensivos, los que podría hacer alusión al cansancio que le provoca el continuo acoso de la prensa, según lo sostenido por algunos panelistas.

….. — Mayte Rodriguez (@etyamrodriguez) January 21, 2018

Su tuit se convirtió en blanco de algunos tuiteros, especialmente británicos, que bromearon con el tema y aprovecharon para mostrar su descontento con la partida de Alexis del Arsenal:

“Arrójalo”

You deserve better than Alexis. — 1886 (@1886_blog) January 21, 2018

“Te mereces algo mejor que Alexis”

Sell his dogs on ebay — Clueds (@Cluedss) January 22, 2018

“Vende los perros en Ebay” (en referencia a Atom y Humber)

No obstante, también hubo muchos comentarios de apoyo a la actriz, que la animaban a no creer en los rumores:

Ojala no hagas caso de noticias mal intencionadas, hay mucha gente envidiosa y que no soporta ver a @Alexis_Sanchez triunfar, ustedes estan sobre eso💪🇨🇱 — Jorge Raggio A (@RaggioJorge) January 22, 2018

A the sun no hay que creerle — Dan (@dvallejosn) January 21, 2018

Que gente tan penca son los ingleses, ahora inventando affaire de @Alexis_Sanchez , gente penca, ánimo chicos! — Copiar & Pegar (@copiarandpegar) January 21, 2018

La actriz también compartió ayer martes un tuit en el que habla de los prejuicios como un espejo de nuestros propio ser: