Este martes los seguidores de ‘Perdona Nuestros Pecados’ asistieron a un nuevo capítulo de las aventuras de los habitantes de Villa Ruiseñor, que en esta ocasión estuvo marcado por un violento acto que dejó boquiabiertos a los espectadores.

En medio de las investigaciones del comisario Pereira para descubrir la verdad tras la muerte de Elvira, Ingrid decide, en un acto de valentía, revelarle el momento en que escuchó a la directora Guillermina acusar a Armando Quiroga de haber acabado con la vida de Elvira.

Presa del miedo, ella le pide al comisario ayuda para que Quiroga no le haga daño, pues él sabe que ella tiene en su conocimiento la suficiente información para poder delatarlo. Pereira la tranquiliza diciéndole que siga sus instrucciones y no le diga nada de lo que ha pasado.

Al llegar a los almacenes ella le asegura a Quiroga que no ha dicho nada, tratando de convencerlo de que no podría delatarlo después de todo lo que ha hecho por ella. Sin embargo, Armando no la cree y trata de presionarla intentando abusar sexualmente de ella.

Tras pedirle que se acerque a su escritorio, comienza a tocarle las piernas y otras partes de su cuerpo frente a la resistencia de ella, escena que generó un gran repudio por parte de los televidentes. Afortunadamente, Ángela llegó en el momento indicado y ella pudo aprovechar para escapar de el empresario.

Como era de esperar, las reacciones de los usuarios de twitter no tardaron en llegar. Estos son algunos de los comentarios que dejó la escena, recogidos por el sitio Página 7.

#NuevasPistasMismoAcusado Armando cada dia te superas!! Paaaaaabre Ingrid pic.twitter.com/VZ8MNHezHq — Romi Power (@RomiPower) January 10, 2018

#NuevasPistasMismoAcusado pobre Ingrid, snif. Este Quiroga es un cerdooooo asqueroso 😠 — Cecilia (@ccastror82) January 10, 2018

#NuevasPistasMismoAcusado

No lo creo😐😱

Armando e ingrid 😲 — Mateo Alonso Cuevas (@Mateo32292319) January 10, 2018

#NuevasPistasMismoAcusado Que asco me dio, pobre Ingrid 😣 — Nαtαℓiє (@NareLuthien) January 10, 2018

Confieso que la escena de Armando con Ingrid me dejó asustada… #NuevasPistasMismoAcusado — Karina Briceño (@karibric) January 10, 2018