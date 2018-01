Los Golden Globes, celebrados este domingo, dejaron un sinfín de anécdotas que han sido recogidos en los diarios digitales de entretenimiento de todo el mundo.

Pero si había algo que tenía a todos pendientes era el esperado encuentro entre Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Si bien hace muchos años que Aniston y Brad Pitt terminaron su relación y el actor comenzó su relación con Jolie, las veces en las que ambas actrices han sido captadas por la cámara se pueden contar con los dedos de una mano.

De hecho, en todo este tiempo, Jennifer y Angelina solo se cruzaron en la gala del Oscar del año 2009. En la noche de ayer, las actrices volvieron a encontrarse y para ninguna pasó desapercibida la presencia de la otra.

En un momento de la noche, Jennifer subió al escenario junto a Carol Burnett para presentar un premio y recibieron una ovación del público. Los más atentos, observaron cuál fue la reacción de Angelina y verdaderamente estuvo inoportuna, según lo recogido por el medio TKM.

De hecho, y según se puede ver en la siguiente imagen, la misma actriz Dakota Johnson, actriz de 50 Sombras de Grey, estuvo muy pendiente de la reacción de Jolie cuando Aniston subió al escenario.

This picture of Dakota Johnson sneaking a glance at Angelina Jolie while Jennifer Aniston presents needs to be put in the Met. pic.twitter.com/e9wnSb5H8S

— mary arndt (@MaryPerson) January 8, 2018