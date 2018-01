Una simple foto en la que la mujer del ex presidente estadounidense, Michelle Obama (53), aparecía con la parte superior del bikini y un short blanco durante sus vacaciones de invierno en Miami Beach se ha convertido en objeto de gran controversia en las redes sociales.

En la comentada imagen la ex primera dama aparece junto a su hija mayor, Malia Obama (19) quien también viste un bikini negro y un polerón de color beige.

Muchos usuarios de corte conservador criticaron inmediatamente el atuendo, que consideraron “totalmente inapropiado”, con argumentos machistas.

Por suerte, también hubo quienes elogiaron la sencillez y naturalidad de la mujer de Barack Obama, la que dio un giro a la tendencia de moda que hasta su llegada había sido impuesta en la Casa Blanca, usando ropa sustentable y repitiendo outfits.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibieron las fotografías publicadas:

“Totalmente inapropiado para su edad y quién es ella (…) su hija parece avergonzada. ¡Con razón!”

“No tiene nada de malo que Michelle use ese tipo de vestimenta, está en la playa de vacaciones o disfrutando de un fin de semana con su familia, no le encuentro nada de raro a la vestimenta para este tipo de ocasión, ademas ya no es la primera dama y no va a un protocolo o reuniones importantes en la casa blanca, ahora tiene vida privada y tiene derecho a vestirse como a ella le parezca mejor, y la edad que mas da 30,30 50, ella se siente cómoda así.No he sido partidario de los demócratas pero esto no es política, ahora es vida privado.Que se vista como ella se sienta mejor y a su gusto.Que nadie le diga lo que tiene que usar”

“Totalmente inapropiada y no precisamente por la edad, que eso no tiene nada que ver. No hay edad tope para vestirse cómo uno quiera. El problema es que en su caso raya en el mal gusto ver a una mujer que acompañó al hombre más importante del planeta paseando por Souht Beach en esa facha, sin elegancia, desgreñada cual adolescente. Vendiendo una imagen que opaca a su hija.”

“Y qué diantres le puede importar al Tea Party o a nadie cómo ande vestida una de las mujeres más inteligentes e influyentes en la política americana, en un día de relajo? Por lo demás, se ve estupenda”