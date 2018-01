Una conmovedora carta que habla de las cosas importantes de la vida es la que dejo Holly Butcher una australiana que murió de Cáncer a los huesos.

La mujer falleció el miércoles pasado a los 27 años, un año antes escribió una carta que dedicó a sus seres queridos y que llama a la reflexión con respecto a la vida y la muerte.

Te dejamos los fragmentos más significativos y te invitamos a valorar y disfrutar tu vida por sobre todas las cosas.

“Es algo muy extraño aceptar tu mortalidad cuando tienes 26 años. Es una de esas cosas que siempre ignoras. Los días pasan y esperas que sigan pasando hasta que sucede lo inesperado. Siempre me imaginé a mí misma envejeciendo, con canas, con una hermosa familia (un montón de chicos) que planeé tener con el amor de mi vida. Lo quiero tanto que me duele”.

“Así es la vida. Es frágil, preciosa e impredecible. Tengo 27 años. No me quiero ir. Amo mi vida. Soy feliz. Se lo debo a mis seres queridos. Pero está todo fuera de mi control”, escribió.

“Solo quiero que la gente deje de preocuparse tanto por las tensiones pequeñas e insignificantes en la vida y trate de recordar que todos tenemos el mismo destino. Deja que toda esa mierda se vaya. Te juro que no pensarás en esas cosas cuando sea tu turno de irte. Todo es TAN insignificante cuando miras la vida como un todo”.

Respecto a las redes sociales, expresa que lo importante es “disfrutar del momento” en lugar de “intentar capturarlo para los demás”. “Escucha música”, “abraza a tu perro”, “habla con tus amigos”, “viaja”, “trabaja para vivir, no vivas para trabajar”, “come tarta sin remordimientos”, “di no a las cosas que realmente no quieres hacer”, “no te sientas presionado para hacer lo que otros piensen que está bien”, “diles a tus seres queridos que los amas”, relata, entre otras muchas cosas que aconseja hacer en la vida. Por último, explica que “si algo te está haciendo miserable, tienes el poder de cambiarlo”.

Holly, finaliza pidiendo un favor, “una buena acción para la humanidad”: la donación de sangre. Lo hace contando su experiencia. A ella, la mantuvo viva durante un año, en el que tuvo “algunos de los mejores momentos”.