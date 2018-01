Arya Permana, es un niño de 10 años que pesa alrededor de 192 kilos, ha podido volver a la escuela en el oeste de Java, Indonesia, después de someterse durante dos meses a un plan alimenticio para disminuir de peso, mejorar su salud y volver a caminar.

Por temor al grave riesgo de padecer enfermedades mortales y problemas respiratorios asociados a la obesidad, los padres de Arya recurrieron a médicos que le impusieron un estricto régimen para controlar su peso. Arya había dejado de ir a la escuela porque el sobrepeso no le permitía caminar, sentarse o jugar durante más de unos pocos minutos.

Según Nia Nantia, dietista de Permana, el programa de dieta diseñado para el niño consiste en el aumento de las fibras vegetales y reducción de los carbohidratos, centrándose la mayor atención en la actividad física. “Cuanto más camine y juegue, más calorías quemará”, sostiene la nutricionista.

Arya también se sometió a cirugía en abril del año pasado, que le ayudó a perder varias libras, pero los padres creen que podría requerir otra operación.

Los padres dijeron: “Él no puede comer mucho después de la cirugía Sólo come cuatro cucharadas de leche de arroz y bebidas de dieta Si come más, vomita…

“No se le permite comer azúcar y carbohidratos. Estamos muy contentos de que él se muestre más enérgico y puede jugar al fútbol. Ahora puede jugar sin quejarse por la falta de aliento”.

“Camina y corre por dos kilómetros al día, pero es probable que requiera una nueva cirugía este año.”