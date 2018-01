Nahir Galarza, la joven argentina de 19 años que fue detenida por matar de dos balazos a su exnovio Fernando Pastorizzo (20) realizó una declaración de tres horas ante la justicia en la localidad argentina de Gualeguaychú, en donde reveló los minutos previos a los disparos que terminaron con la vida del hombre. Su versión de los sucesos que pasaron antes de la muerte del joven cambió radicalmente a la que había dado en un comienzo. Anteriormente señalo que ella disparó en dos ocasiones a su pareja, luego de una fuerte discusión y afirmando que su familia no tenía ninguna responsabilidad, sino que ella actuó por cuenta propia, la declaración fue recogida por el Diario El Clarín.



“La anterior declaración la hice porque no quería que culpen a mi papá, porque era su arma y yo no quería que el tenga problemas y yo no le había contado a mi papá lo que había pasado, no sabía qué decir, no sabia qué hacer”, confesó la joven.



Ahora su historia habla de una discusión a raíz de los celos y la violencia con que Fernando actuó al enterarse que estaba saliendo con otro hombre, ya que ellos había dejado de ser pareja

“Me pidio si podía entrar a mi casa, porque quería hablar bien conmigo, como estaba tranquilo y lo noté más calmado y lo deje entrar un rato, entonces él entró la moto al negocio de mi casa, y cuando subimos a mi casa pasamos por la cocina y el agarro el arma de mi papá que estaba en la heladera, y ahí empezó a joder, a moverlo para todos los lados, mira que fierro el de tu viejo, y entonces me enojé y le empecé a decir que pelotudo y como el se reía mas me enoje y le dije que era un enfermo y mas cosas y me fui a mi habitación, el me siguió, había dejado el arma porque en mi habitación no entro con el arma, yo estaba enojada y entonces yo me logró calmar porque venía me abrazada, me pedía perdón”





“Me había visto dándome un beso con un chico de nombre rafael, a me dio una impotencia porque despues que se sacaba las ganas me decia cosas, y le dije que no me hablara más y le conté este chico que me había visto, le dije que se llamaba Rafael y que hacía tiempo que me hablaba con él, yo a fernando nunca le conté, que con alguien me veía desde hacía más tiempo, entonces se enojó mal, le dio un ataque de ira, yo siempre que le daba un ataque de ira, porque se enojaba, empujaba, tiraba cosas cuando le digo eso me tira de los pelos”

También dice que fue él quien tomó la pistola desde la cocina de la casa de su padre policía y que la amenazó para que subieran a su moto:



“cuando pasamos por la cocina, el agarra el arma de nuevo y me apunto en la panza, que yo me iba a ir con él porque yo era de él y que se yo, yo creo que mas asustada estaba sorprendida, le empece a preguntar que le pasaba, porque estaba llorando y él lo único que me decía era que me callara”



Luego el joven se guarda el arma del padre de Nahir y la obliga a subirse en la moto con él, fue por el exceso de velocidad y la violencia producida por los celos que se habría ocasionado el disparo accidental del arma:



“Cuando dobló perdió el control de la moto y en ese momento me agarró de él, él agarra la moto la moto con las dos manos, casi nos caímos y cuando me agarró de él le saque la pistola, ni siquiera miré como la agarré y en ese momento que frena de golpe, yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos los dos de costado, me alcanzo a parar y como no entendía nada empece a temblar, me quedo como sorda, quede como boba, y fue todo rapado me agachó para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió, me quede nuevo sorda y ahí reaccioné y tire el arma al piso no sabia que hacer, estaba nerviosa, estaba temblando y no sabia que había pasado, y lo primero que me cruzo a la mente, que era el arma de mi papá y que le iban a echar la culpa a él, y entonces agarro el arma me fui a mi casa caminando, cuando llegue estaban todos durmiendo, deje el arma donde estaba y me fui a acostar y tenía nervios y no sabia si lo había matado, no sabia lo que le pasó, despues se levanta mi papá, porque vi que estaba preparando el bolso, no hablamos, me dormí media hora hasta que me llamó la mamá de fernando y me pregunto si yo había estado con el, y le dije que si, ahí me enteré que él había fallecido”