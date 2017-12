Los “terraplanistas” son los protagonistas de una nueva tendencia que preocupa a la comunidad científica: Varias personas, pese a las evidencias irrefutables que demuestran la redondez de la tierra, aseguran que el planeta es plano en base a teorías conspirativas.

La Sociedad de la Tierra Plana es la agrupación que reúne a los “terraplanistas”, entre quienes destacan varias figuras del espectáculo, como por ejemplo Andrew Flintoff, ex jugador inglés de cricket.

“Las pruebas sugieren que el mundo no es redondo. Si vas en un helicóptero y estás sobrevolando el planeta, ¿por qué la Tierra no rota debajo tuyo si es redonda?“, destacó el ex deportista a Daily Mail.

Flintoff es conductor de un programa de radio donde declaró que la llegada del hombre a la Luna podría ser una mentira. Además, en el medio manifestó su intención de integrarse a la próxima Conferencia Internacional de la Tierra Plana que tendrá lugar en Estados Unidos.

Los organizadores de la instancia indican que el grupo de adherentes a esta tendencia está en constante crecimiento. También señalan que diariamente reciben el apoyo de varios famosos que creen en el postulado “terraplanista”.

“Muy pronto se llegará a un punto crítico y los científicos tendrán que sentarse a la mesa de negociaciones. Una cosa es cuando se trata solo de un grupo de estúpidos, pero ahora estamos llegando al punto de ver nombres importantes” aseguró Flintoff.

Shaquille O ‘Neal, ex basquetbolista estadounidense y rapero, es otra de las celebridades que se unió al movimiento. El deportista se ha encargado de compartir el argumento de su elección con sus seguidores.

“Conduzco de Florida a California todo el tiempo, y para mí la Tierra es plana, no voy arriba y abajo en un ángulo de 360 ​​grados“, dijo O ‘Neal.

La agrupación cuenta con un sitio web. Además, tiene cuentas en Facebook y Twitter, donde ostenta 140 mil seguidores, hasta el momento.

