Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

El sol entra en tu signo a fines de marzo, lo que significa que es hora de tomar una acción inspirada. Si has sentido que has estado lidiando con lo desconocido en el último año o dos, en 2018, eso va a cambiar. El sol ingresará a tu signo gobernante desde marzo y te dará cierta claridad, algún incentivo y alguna motivación. Sobre todo, sin embargo, te va a dar una visión. No estarás en la oscuridad por mucho tiempo más.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Venus ingresará a Virgo en julio, y tus relaciones serán brillantes. Para cuando llegue julio tus relaciones se verán afectadas con un pequeño estallido de amor extra, y eso es exactamente lo que necesitas. Tendrás la oportunidad de demostrar para quién estás realmente allí … y quién está realmente allí para ti. Este será un momento para volver a encender viejas llamas, o simplemente apreciar las que siempre han estado ardiendo con fuerza.

Géminis

(22 de mayo al 21 de junio)

El sol está ingresando en tu signo desde mayo hasta junio, por lo que podría ser el momento de comenzar ese nuevo negocio. Por esas fechas, tu signo solar brillará y todos tus atributos naturales serán más intensos. Tu capacidad para conectarse a la red, promocionarse y conectarse con la gente estará en un nivel alto, lo que lo convertiría en un momento ideal para tal vez embarcarse en esa nueva idea profesional con la que ha estado soñando.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

Habrá un trígono entre el sol, la luna y tu signo en julio, lo que lo convierte en un momento para enfocarse en el hogar y la familia. Tu hogar y tu vida familiar experimentarán grandes cambios este año, y la mayoría de ellos serán para mejor. Para julio, verás una sorprendente tríada entre tu signo gobernante, el sol y la luna. Esto significa que tu vida amorosa o tu vida hogareña tendrá un estallido de energía extra especial, y eso podría inspirarte a tomar algunas decisiones que se extenderán durante el resto del año.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hay luna llena en Leo a mediados de junio, y es hora de arrojar todo lo que te ha estado frenando. Ya sea una ruptura, un pivote inesperado de carrera, o simplemente una persistente incertidumbre que no has podido sacudirte en los últimos años, habrá una luna llena en tu signo en junio que te inspirará a encontrar tu poder interno de nuevo. Tendrás que comenzar a ejecutar por el resto del año, porque es hora de recuperar tu brillo.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

A principios de septiembre, habrá una luna nueva que tocará los diez planetas en signos femeninos, y será un momento en que tu intuición se disparará. En los últimos años, has perdido un poco el contacto con tu brújula interna. Te has encontrado cuestionando tus acciones, preguntándote si has tomado pasos en falso, temiendo que no estés realmente en el camino correcto. Para el otoño del próximo año, estás listo para volver a conectarte seriamente con tu ser interior y recibir orientación con más claridad que nunca.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

En febrero, Acuario tendrá la luna en su signo, lo que señala un momento en que tu vida cambiará radicalmente para mejor. Todo el mundo había estado haciendo tanto alboroto sobre el año anterior cuando Júpiter estaba en tránsito a través de tu signo, tu año de “esmeralda”, pero en realidad, comenzarás a ver cómo las semillas que plantaste echan raíces y comienzan a florecer el próximo año. Estarás en un lugar completamente diferente en este momento en 2018, y superarás tus expectativas más descabelladas.

Escorpión

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El sol está en tu signo en octubre, y significa que completarás tu año de Júpiter con un golpe extra de suerte. Como probablemente ya sepas bien, este es tu año de la corona. Júpiter está en tránsito a través de su signo durante la mayoría de 2018, y eso significa que es hora de ver realmente avances en cada parte importante de tu vida. Para octubre, el sol se fusionará en Escorpio con Júpiter, y verás que gran parte del trabajo que has realizado en los últimos 12 meses se hará realidad.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Marte y Júpiter estarán en conjunción en enero para darte una suerte espléndidamente buena. Este será un gran año para ti, con muchos buenos cambios en el horizonte. Para empezar, una conjunción entre Marte, el planeta de “energía, acción y deseo”, y Júpiter, el planeta de las bendiciones, la suerte y la buena fortuna. Presta atención a cómo cambia tu vida en este momento, señalará el área en la que debes trabajar durante todo el año.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Marte y Saturno estarán en conjunción en tu signo en abril, y recuperarás la sensación de concentración. Es el momento de que te aclaras y se hacen realidad los cambios que deben ocurrir en tu vida. Has estado aferrado a sueños que no están en tu mayor alineación. Perdónate y acepta que fueron parte del viaje para llevarte aquí ahora.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

El sol visitará tu signo a mediados de enero y será revelador para ti. Es un año nuevo, y es hora de hacer nuevos objetivos y poner tu punto de mira aún más alto para los próximos meses. Enero será el momento perfecto para hacerlo, mientras te preparas para celebrar tu cumpleaños y establecer nuevas e inspiradas intenciones para el próximo año. También habrá un enfoque en la inversión y la tecnología, por lo que si alguno de ellos está involucrado en tu trabajo o en tu vida, presta atención a esos factores.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Habrá luna llena en tu signo a fines de agosto, y será un momento de total bendición para ti. Para el final del verano, estarás en lo alto con romance, creatividad, visión y calma. Habrá una hermosa luna llena en Piscis de la cual deberías aprovechar al máximo. Comienza nuevos proyectos. Reinicia los pasados. Da el salto en amor. Ahora es tu tiempo.