#DePiePorLaMujer @boullevarddepie gracias por esta hermosa #campaña @boullevardco y @rupertandbros Que dios los bendiga siempre!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #boullevardco #rupertandbros

A post shared by Yulianna Peniche (@yuliannap) on Dec 2, 2017 at 10:31am PST