Hace unos días se volvió noticia el video en que una madre propinó una brutal golpiza a su hija por una tablet extraviada y el hecho fue registrado por otra de las hijas de la mujer, quien luego se lo entregó a su abuela para que las autoridades de Argentina para que intervinieran en el caso.

“Hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer el 15 de diciembre y mi nieta filmó el video el 21 de ese mismo mes. Yo sabía que mi hija agredía verbalmente a mis nietas pero nunca la había visto pegarle de tal manera”, expresó la abuela.

Luego de la detención, la autora de los maltratos fue identificada como Belén Arzola quien fue imputada por lesiones, amenazas e infracción a la ley provincial 12.569 de violencia familiar. A pesar a que no quedo en prisión preventiva, le quitaron la custodia de sus hijas y se la dieron por el momento a su abuela.

Sin embargo, la autora del maltrato no quedo conforme con esta medida cautelar y a través de Facebook intentó justificar lo que había hecho, además de amenazar a todos los que la cuestionan. “Se lo merecía”, escribió y agregó: “Me escondió la tablet”.

“Yo soy la madre y tengo derecho a mandar con mis hijas, y ustedes no se tienen que ni meter siquiera ni tampoco escracharme por que la cag*** a palos se lo merecía, no le pegué por que quería y ahora todos estos hijos de p***!!. Y a mi no me van a quitar mis hijos” , señaló Arzola.

Por si fuera poco, aprovecho de amenazar a quienes han difundido el registro de maltrato infantil: “A mí no me van a quitar mis hijas, mi mamá otra pelotuda más (…) Yo soy la madre y tengo derecho a estar con ellas, nadie me manda, sé lo que soy y no le tengo que pedir permiso a nadie”

Se hace llamar madre. Es la desgraciada que le pega sin piedad a la nena porque le escondió una tablet. La abuela, quien sabía que su hija golpeaba a su nieta, no aguantó más y la denunció.

La naturaleza acá falló: le dio el don de parir pero le quitó el mérito de ser madre. pic.twitter.com/80X9TULY3N — Débora sin H ®🦄 (@deboradamato) January 9, 2018

A pesar de la rabia que se ve en la publicación, la mujer la borro a las pocas horas de subirla y como era de esperarse se lleno de criticas ante su actuar.