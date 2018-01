Desde el año pasado se han ido sabiendo de cientos de casos de abuso, acoso y violaciones que se han cometido contra celebridades de Hollywood.

Emblematicos son los casos del productor Harvey Weinstein y, ahora último, Kevin Spacey. De hecho, tras revelarse lo ocurrido con el protagonista de House Of Cards, la plataforma Netflix decidió desvincularse por completo del actor y dejó en suspenso el futuro de la producción.

Incluso la prestigiosa revista Time ha nombró hace unos meses al movimiento social visibilizado en las redes sociales por el hashtag #MeToo, como la ‘persona’ más influyente del 2017, informa la publicación.

“Las personas que han roto su silencio sobre el abuso y el acoso sexual pertenecen a todas las razas, a todas las clases de ingresos, a todas las profesiones y prácticamente a todos los rincones del mundo”, señaló la revista.

Por ello famosas del mundo del espectáculo se reunieron el la versión 75° de los Globos de Oro para protestar contra los abusos sexuales que muchísimas famosas han sufrido en Hollywood.

Por ello decidieron vestirse de negro para manifestarse en contra de la desigualdad de género y la los acosos sexual o laborales en la industria del cine.

Pero, no todas las invitados respetaron el código de vestimenta para la ceremonia, tres de ellas prefirieron vestirse bajo sus propios estilos como por ejemplo, la modelo y actriz alemana Barbara Meier, que optó por lucir un vestido con tonos rosados y bordado con estampado floral.

Otra que no se salto el negro fue Blanca Blanco es conocida en el país norteamericano luego de haber participado en variados reality shows y ser la intérprete de Torch. La mujer asistió con un vestido rojo aterciopelado con varios cortes que formaban un pronunciado escote.

Luego de recibir las críticas por las redes sociales, salió a defenderse en su cuenta de Twitter: “La situación es más importante que mi vestido #TimesUp”.

The issue is bigger than my dress color #TIMESUP

— Blanca Blanco (@blancablanco) January 8, 2018