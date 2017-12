Metas para una vida diferente y mejor como dejar de fumar, comenzar a ejercitar o ahorrar, son propósitos recurrentes que se hacen cada 1 de enero, sin embargo estos intentos por “mejorar” nuestro estado y estilo de vida muchas veces quedan en el baúl de los recuerdos y no se cumplen.

Para tener éxito en tus propósitos “tienes que prepararte adecuadamente. Debes tenerlo todo bien atado para conseguir tus metas”, explica Devin Maier, directo general de Balance Gym en The Washington Post.

En relación a seguir un estilo de vida saludable, Maier explica que si planeas un cambio positivo en dos semanas para tu estado físico debes estar en la posición precisa para lograrlo. Por lo anterior, junto a un grupo de expertos, entregó consejos a El Confidencial de cómo terminar estos últimos días del año para tener éxito en el 2018.

Objetivo real

Es necesario definir propósitos realistas para conservarlos durante todo el nuevo año, de esta forma es más fácil incorporar el comportamiento saludable en la vida diaria.

Si tu meta es realizar ejercicio con más frecuencia es recomendable programar dos o tres días a la semana en el gimnasio en lugar de siete. Si quieres comer sano intenta reemplazar los malos hábitos con algo que te guste, como tu fruta o yogur favorito para no hacer de la dieta un proceso tortuoso.

“Define tu objetivo desde el principio y descubre qué acciones quieres tomar. Si se trata de hábitos saludables y el objetivo es demasiado amplio, es muy difícil mantenerlos y crearlos a largo plazo”, señaló Rebecca Scritchefield, dietista y entrenadora personal.

La experta señala que si has ganado 25 kilos en cinco años no los perderás en cinco meses, por lo tanto es necesario fijar procesos pausados y realistas para alcanzar los objetivos impuestos.

Saca tiempo

¿Sientes que tu vida ya está demasiado ocupada para realizar algún deporte o ejercitar? No debes decir “no puedo”, por el contrario, debes organizarte y crear un programa mental que te permita realizar todas tus actividades de forma óptima.

“Pregúntate cómo vas a adaptarte al propósito que te marques y después ponlo en el calendario“, comenta Maier. .

Los planes alimenticios para bajar de peso no terminan necesariamente cuando alcanzas la meta, es necesario mantener el estilo de vida saludable para cuidar los logros alcanzados.

Encuentra una comunidad

Debes sacar los “peros” de tu cabeza y mentalizarte. Además, es bueno que te comprendas y conozcas tus debilidades y fortalezas en este proceso.

Tener una comunidad que te acoja donde puedas realizar alguna actividad física como yoga o baile entretenido (entre otros) pueden motivarte para alcanzar tu meta. Quizás tu entorno actual no sea el más óptimo para cumplir tus objetivos, por lo tanto debes rodearte de personas que sumen.

“Necesitas rodearte de personas que vivan el mismo estilo de vida que quieres tener. Porque deseas que eso se convierta en tu norma”, explica Maier.

Motívate

“Para tener un nuevo hábito debes sentirte motivado”, explica Scritchfield. Nunca digas que no puedes hacer algo, ya que te estarás transformando en tu principal piedra de tropiezo. Confía en tus capacidades y saca todos los pensamientos negativos de tu mente.

Tómate el tiempo que precises para descubrir tus gustos y lo que realmente te motiva para alcanzar tus metas.

Ten un plan B

Si las cosas no salen como esperabas lo mejor es tener un plan B, esto te entregará una sensación de tranquilidad aunque no se cumpla el objetivo.

“No esperes a tropezar. Calcula tu plan de recuperación ahora mismo. No permitas que un error se convierta en una excusa para desviarte del buen camino. No te quedes estancado en los pensamientos negativos o en la trampa de la comparación y la desesperación. Son los sentimientos de esperanza y confianza los que hacen cambiar a la gente”, conlcuye Meier.

Con información de El Confidencial.