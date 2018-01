Tras su controversial salida de Chilevisión, Ignacio Gutierrez se ha integrado oficialmente este lunes en el matinal ‘Muy Buenos Días’, de TVN, como coanimador.

El periodista aprovechó la ocasión para narrar su versión sobre la mala experiencia que vivió tras ser despedido del referido canal, refiriéndose en particular al poco apoyo que habría recibido por parte de sus compañeros.

“No cuesta nada decir ‘¿cómo estás?’, yo nunca pretendí hacer públicos esos mensajes (…) Ni si quiera hasta el día de hoy me han preguntado cómo está mi salud o cómo estuve un año sin sueldo”, explicó con notable molestia durante el programa, tal y como consigna Página 7.

Otro de los polémicos momentos a los que se refirió fue cuando los ejecutivos de Chilevisión le pidieron que hiciera más evidente su orientación sexual en pantalla, para lo que le dijeron que le proporcionarían un coach.

Contó que la única persona que en ese momento lo defendió fue Carolina de Moras, aunque después se habría echado para atrás.

“Alguien me defendió y después se echó para atrás. Yo soy muy honesto en decirlo, en esa reunión fue la única que me defendió. Ella dijo que ella podía ser la dueña de casa porque era madre soltera y yo podía ser el dueño de casa al ser gay“, explicó el comunicador, quien añadió que “el tema que a mí me produjo una complicación, porque no éramos personas muy cercanas tampoco, pero una complicación fue que alguien con convicción en una reunión te defiende y después dice que no hubo nada en una reunión”.

Además, el comunicador reveló que una de las personas que más lo apoyó y que acabó recibiendo consecuencias negativas por ello fue Francisca García Huidobro. “Fue súper complejo para ella (…) le echaron a todo un equipo, yo creo que ella ha sido una mujer muy fuerte”, sostuvo, añadiendo que ahora están mejor las cosas gracias al cambio de administración.