Rebecca Loos confesó la propuesta indecente que le realizó el recientemente fallecido Max Clifford

Rebecca Loos fue la tapa de la mayoría de los medios europeos, cuando en abril de 2004 salió a la luz su supuesto affaire con David Beckham, por ese entonces uno de los Galácticos del Real Madrid. La voluptuosa mujer era la asistente personal del futbolista y su esposa victoria.

Ella se transformó en la personalidad más buscada por la “prensa del corazón” y recibió todo tipo de propuestas. En diálogo con Radio 5 Live, la actriz y modelo española confesó la millonaria oferta que rechazó.

Según Loos, el publicista Max Clifford, recientemente fallecido, le ofreció una importante suma de dinero para grabarse manteniendo relaciones sexuales con el deportista.

“Una de las primeras cosas que Max Clifford me ofreció, cuando llegué al Reino Unido después de la historia, fue hacer una sex tape. Me insistió mucho y yo estaba realmente sorprendida. Me dijo que ganaría un millón de libras. ¡Un millón de libras en mi cuenta bancaria si hacía un sex tape!”, esbozó la española.

Sin embargo, ella sostuvo que desechó la oferta: “Dije que no, que no iba a hacer eso. Por supuesto que no iba a hacer eso. El dinero nunca ha sido lo primero para mí, mi relación con David no había sido por el dinero”. Además, sostuvo: “gané bastante dinero en el primer año. Y me hicieron ofertas más grandes, con incluso más dinero, que rechacé porque lo primero para mí era la honestidad”.