¿Y si rechazaras por completo el ideal vegetariano y en su lugar fueras completamente carnívoro?



Resulta que tu cuerpo se volvería completamente loco. Entonces, no lo hagas, incluso si realmente odias el brócoli.

En primer lugar, alimentarse únicamente con animales muertos significa una falta grave de fibra, lo que provoca estreñimiento y malestar. Y ese es uno de los efectos secundarios más agradables.

Perderse los carbohidratos significa también perderse la forma más simple de convertir la energía. En cambio, tu cuerpo recurrirá a la quema de grasa y la descomposición de proteínas vitales, la última de las cuales tiene un efecto secundario peligroso.

La intoxicación con proteínas, que incluye síntomas como náuseas, diarrea y potencialmente la muerte, proviene de la acumulación de urea, que se genera después de convertir la proteína en glucosa para obtener energía en el hígado.

Las carnes como el conejo son aún más peligrosas. Son tan bajas en grasa que su cuerpo recurre a quemar la suya, junto con la proteína. Incluso se ha documentado que puedes comer conejo continuamente pero aun así no consumirlo.

Otro posible asesino, si no hubiera sido suficiente, es la falta de vitamina C, ya que los humanos son una de las pocas criaturas que no pueden hacerlo por sí mismos.

La falta de ella, por supuesto, puede causar escorbuto, cuyos síntomas incluyen moretones fáciles, sangrado fácil e incluso cambios en la personalidad que eventualmente conducen a la muerte.

Una forma de resolver esto es comiendo carne cruda, ya que es la cocina la que destruye su Vitamina C. Esto podría llevar a algunas enfermedades bacteriales desagradables.

Pero, ¿cómo lo hizo la gente Inuit en Canadá, a pesar de una dieta basada casi exclusivamente en carne?

Bueno, comieron carne de órganos, como el hígado, que contiene vitaminas D y A, y pescado azul para sus ácidos grasos omega-3. También han evolucionado para convertir la proteína en glucosa al tener un hígado más grande y un mayor volumen de orina para eliminar más urea. Ah, y comieron mucha carne cruda.