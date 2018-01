Leonor Varela reveló que fue víctima de acoso en Hollywood. La actriz chilena radicada en Estados Unidos decidió contar su mala experiencia tras destaparse varios casos de abuso sexual contra mujeres trabajadoras de la industria del cine.

“Yo creo que a todas nos ha tocado. Estoy viendo la mejor manera de de verbalizar y contar mi experiencia. Por eso estoy hablando con la gente de Europa, porque tiene que ver con esa área geográfica del mundo”, explicó la actriz en una entrevista a diario La Segunda.

“Tengo la suerte de ser súper fuerte y he tenido la fortaleza de no dejarme tratar como objeto. Ahora bien, entiendo lo que significa para una persona más vulnerable o con menos carácter que yo”, agregó en su relato.

La actriz explicó que tras protagonizar Cleopatra (1999) decidió realizar papeles que la “afearan” para valorizar su potencial interior. Pese a lo anterior recibió una propuesta de la revista Playboy para ser portada, sin embargo no accedió.

“Todo lo que me llevaba a ser objeto sexual y a sentirme poco segura para mí era algo negativo y esa oferta lo era. Escogí no exponerme a estas situaciones y aún así tuve experiencias muy violentas”, señaló.

“Tuve que agacharme y salir corriendo. Literalmente, porque se te echan encima y tienes que correr a la puerta y salir del lugar. Aún así uno padece un estigma y queda traumatizada sin duda. No voy a entrar en detalles porque estoy decidiendo cómo y cuándo sea la mejor manera de contarlo”, agregó Varela.

A través de su relato la actriz quiere que su agresor sea expuesto, sin embargo aún busca la mejor forma de hacerlo. La única información que entregó es que el individuo “se encuentra fuera de Estados Unidos en este momento”.

En relación a las denuncias de acoso realizadas contra Harvey Weinstein por varias actrices del medio, Varela reveló que ella también fue víctima del productor.

“Cuando llegué a EE.UU. con Cleopatra yo estaba en un póster sensual en todas las paradas y sé que Weinstein tomó el teléfono y llamó a mi agente. Me dieron cuatro películas solamente por verme en ese póster, sin conocerme. Yo hice una película con ellos, un western, pero nunca me sentí cómoda jugando ese juego. Cuando habían cenas, yo no iba. ¿Y cuál es el precio que pagué por eso? Nunca más me volvieron a contratar. Tenía un contrato por cuatro películas e hice una”, finalizó.

