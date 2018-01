La leyenda brasileña Pelé permanecerá en el hospital y los médicos de su país lo están monitoreando luego de colapsar en la madrugada del jueves.

El ícono mundial del fútbol, ​​de 77 años, debía estar en Londres este fin de semana, en la noche de homenaje a la Asociación de Escritores de Fútbol, ​​el domingo en el hotel The Savoy, donde se esperaba que fuera honrado.

Pero en cambio permanecerá con líquidos en el hospital mientras busca recuperarse del agotamiento severo.

Una declaración de FWA decía: “En las primeras horas de la mañana del jueves, Pelé colapsó y fue llevado a un hospital en Brasil, donde se ha sometido a una serie de pruebas que parecen apuntar a agotamiento severo. Permanece con líquidos mientras los doctores monitorean su recuperación. Afortunadamente, no hay ninguna sugerencia de algo más serio que el agotamiento y todos en la Asociación de Escritores de Fútbol le desean a Pelé una recuperación rápida y total. Es comprensible que su situación médica le impida viajar a Londres para la noche de homenaje a la Asociación de Escritores de Fútbol el domingo por la noche en The Savoy. Pero después de las conversaciones con Pelé y su equipo, él ha insistido en que el evento continúe, sobre todo porque muchos de los amigos de Pelé están viajando desde el exterior para estar con nosotros el domingo”.

El portavoz agregó que “Si bien es increíblemente triste que Pelé no pueda asistir a la función, la FWA está agradecida de que todos aquellos a quienes se les ha pedido que rindan tributo en la noche, Gareth Southgate, Cliff Jones, Gordon Banks y Steve Hunt, están decididos a ayudar a que la noche sea memorable. El equipo de Pelé también me ha pedido que filmemos el evento y enviemos una copia a Brasil con la certeza de que levantará el ánimo del Gran Hombre al ver que sus amigos están pensando en él y enviándole sus mejores deseos. Con eso en mente, queremos hacer a Pelé orgulloso y hacer que el domingo por la noche sea lo más memorable posible. No hace falta decir que Pele tiene una invitación abierta a cualquiera de nuestras funciones una vez que recupere su salud y ya estamos discutiendo la posibilidad de que se una a nosotros en mayo para la cena del Futbolista del Año”.

Pelé fue visto a principios de esta semana en la ceremonia de apertura del campeonato estatal de Carioca en Río de Janeiro, pero su frágil apariencia y el uso de un marco zimmer han causado preocupación por su salud.

Él ha estado limitando sus apariciones públicas después de una serie de problemas de salud el año pasado.

Su aparición anterior antes de su actuación en Río había sido en el sorteo de la Copa Mundial 2018 en Rusia el mes pasado, donde llegó en una silla de ruedas.

Pelé es ampliamente considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de su generación y de todos los tiempos. Fue parte de tres de los equipos ganadores de la Copa Mundial de Brasil y anotó más de 1000 goles en su carrera.