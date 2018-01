A los 72 años, Eric Clapton jugará en Hyde Park e insistirá en seguir trabajando.

Sin embargo, el músico ahora ha admitido que sufre de sordera y lucha por tocar la guitarra.

La leyenda de la guitarra ha revelado que está ansioso por poder tocar el instrumento y cantar ‘con destreza’ debido a las dolencias que tiene, incluido el tinnitus, un zumbido que viene del interior del oído.

En una entrevista, Eric compartió: ‘Todavía voy a trabajar. Voy a hacer un show en Hyde Park [British Summer Time Festival] en julio. Lo único que me preocupa ahora es que estoy sordo, tengo tinnitus, mis manos solo funcionan. Quiero decir, espero que la gente venga y me vea a mí, a mí más de lo que soy una curiosidad. Sé que es parte de eso, porque me sorprende que aún esté aquí”.

La ex estrella de Cream habló en promoción de su nueva película, Eric Clapton: A Life in 12 Bars, que llega a los cines el viernes (12.1.18), y dijo que es difícil ver la película en su totalidad porque recuerda muchos momentos que ha experimentado.

Él admitió: “Es difícil permanecer sentado porque dura tanto tiempo en la parte difícil de mi vida. Creo que es importante que la gente vea que hay un final feliz, es como un concepto de redención. Si vas a ir a verlo, prepárate para un viaje pesado “.

El exitoso cantante de “Layla” reveló el año pasado que ha sufrido dolores después de dañar su sistema nervioso, por lo que le está resultando difícil seguir adelante con la música.

Él dijo en ese momento: “He tenido bastante dolor en el último año. Comenzó con dolor lumbar y se convirtió en lo que llaman neuropatía periférica. Es un trabajo duro tocar la guitarra y he tenido que aceptar que no mejorará”.

Clapton, que pasó la mayor parte de los 60 y 70 bajo la influencia del alcohol y las drogas hasta su sobriedad en 1987, había dicho que limitaría la cantidad de conciertos que haría para evitar “avergonzarse”.

Declaró: “Lo que me permitiré hacer, dentro de lo razonable, es seguir grabando en el estudio. No quiero dejar de hervir hasta el punto en que me avergüence”.

En marzo pasado, Eric se vio obligado a abandonar dos conciertos en Los Ángeles a corto plazo debido a una “bronquitis severa”.

La estrella de 71 años, elogiada por muchos como uno de los mejores guitarristas del mundo, dijo que estaba “muy triste” por tener que posponer los shows siguiendo las órdenes del doctor.

“Debido a la bronquitis severa y bajo la asesoría del médico, Eric Clapton está reprogramando los dos conciertos de este fin de semana en The Forum en Los Ángeles”, se lee en un comunicado publicado en nombre del golpeador de Tears In Heaven.

Durante la entrevista del martes, admitió que en el clímax de su alcoholismo bebía un potente cóctel hecho por sí mismo para enmascarar la cantidad de alcohol en la que se estaba hundiendo.

La leyenda de la música, de 72 años, logró eliminar su adicción a la bebida y su abuso de medicamentos recetados, cocaína y heroína hace muchos años y en 1998 fundó el Centro Crossroads en Antigua, un lugar de atención para adictos en recuperación.

Clapton admite abiertamente que su consumo excesivo de alcohol en su peor estado estaba fuera de control y que a menudo mezclaba lager súper fuerte Carlsberg Special Brew con vodka de alcohol, creando un extraño brebaje para satisfacer su sed insaciable de alcohol.

Él compartió: “Durante al menos 20 años, yo era un caso perdido, y eso lo digo a la ligera. Bebí más de lo que puedes imaginar, un Brew Especial con vodka. Parecía que solo estabas bebiendo más, pero de hecho, no lo estabas”.

Sin embargo, el productor de ‘Layla’ cree que sus batallas con el abuso de sustancias fueron beneficiosas para su música rock inspirada en el blues, ya que fue capaz de canalizar sus luchas y dolor en sus canciones.

Clapton, quien fue tres veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, una vez como solista y miembro de The Yardbirds y también Cream, agregó: “No hay duda. Entré en una cueva de autocompasión y desesperación. Lo único que fue la luz al final del túnel fue esta música”.