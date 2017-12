Hai Chan, es una osa vietnamita que pudo ver la luz natural del sol, por primera vez en su vida, luego de pasar 10 años encerrada en una jaula, desde donde le extraían bilis. Hai Chan vivía en una jaula donde apenas tenía espacio. En el video de su rescate se puede ver cómo se asoma con curiosidad fuera de su jaula para ver por primera vez la luz del sol, en su nuevo casa, donde ahora podrá vivir en libertad.

La bilis que le extraían a esta pobre osa, es utilizada por la medicina tradicional china para varias dolencias y enfermedades como el dolor de garganta, la epilepsia o ciertos tipos de cáncer. Las “granjas de bilis” son ilegales en la mayoría de los países del mundo, pero aún existen muchas por todo el continente asiático. Se calcula que hay al menos unos 12 mil osos capturados en estas granjas de bilis, y se estima que el comercio en torno a la bilis de estos esos genera unos 2 mil millones de dólares al año.

Los osos son capturados cuando son apenas unos pequeños cachorros, y se los encierra toda la vida en unas jaulas diminutas, desde donde se les extrae directamente la bilis. También hay casos en que a los osos se les amputan las patas delanteras, las que sumergen el alcohol para elaborar una especie de vino. Sin duda el vino más cruel que existe.

En noviembre la organización Four Paws liberó a Hai Chan, y ahora tiene una nueva vida, en el santuario natural Ninh Bihn, donde vive en libertad. Este pobre animal había sufrido las torturas más espantosas, le habían cortado sus patas delanteras y estaba en condiciones extremadamente malas. Ahora, al fin, podrá tener la vida que siempre mereció, una vida libre y tranquila.

Thank you to the @dodo for covering our #rescue of bear Hai Chan and friends. We are so happy to be able to provide these bears with a new life. Read more details about our rescue here: https://t.co/b8xlZNOR3q #AnimalWelfare #AnimalRights

— FOUR PAWS USA (@FOURPAWSUSA) November 13, 2017