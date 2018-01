Una madre ha compartido horribles fotos de las heridas que sufrió a manos de su brutal esposo después de una discusión sobre si ver Britain’s Got Talent.

La trabajadora de cuidados Suzanne Hill conoció a David Jennison en el sitio web de citas Plenty of Fish en 2015 y al principio la trató como “una reina”.

Pero ella no sabía que tenía un pasado oscuro y abusivo, incluida una condena por arrojarle un cuchillo a una ex novia.

Una noche, explotó de rabia, golpeando y estrangulando a Suzanne antes de atarla dentro de un saco de dormir.

Su cuerpo inconsciente fue encontrado por su hijo en el pasillo empapado de sangre.

Ahora Suzanne está instando a más mujeres a aprovechar la Ley de Clare para estudiar los antecedentes de sus parejas.

El agresivo y repentino ataque del conductor del camión, Jennison, a su esposa se produjo en junio del año pasado, después de una mezquina discusión sobre su elección de programa de televisión, informó el Manchester Evening News.

Jennison le dio un golpe con la cabeza, estranguló y golpeó a Suzanne, la dejó sin aire antes de amarrarla con electricidad, la metió en un saco de dormir y la dejó en el pasillo manchado de sangre para que su hijo la encontrara.

La Sra. Hill pasó cinco días recuperándose en el hospital, incapaz de abrir los ojos porque estaban tan hinchados.

Ahora Jennison, de 52 años, ha sido clasificado como un delincuente “peligroso” y se le ha otorgado una sentencia de prisión prolongada. Y Suzanne Hill ha publicado imágenes que ilustran gráficamente su terrible experiencia para crear conciencia sobre las realidades de la violencia doméstica.

Hablando de su terrible experiencia después de la audiencia en la corte, la Sra. Hill dijo que fue atacada después de que Jennison regresara a casa del trabajo.

“Estaba sentado tomando mi té, era una noche cálida y las ventanas estaban abiertas”, dijo. “Todo parecía estar bien. Él era un conductor de HGV, por lo que había estado despierto desde las 4 de la mañana de ese día. Estaba viendo Britain’s Got Talent y él entró y dijo ‘No estoy viendo eso’. Dije ‘¿cuál es el problema?’ “Se llevó al perro a dar un paseo y pensé que era el final. Mi hijo vive al lado y habló con él un momento. Estaba obviamente de mal humor y a las nueve de la noche subió al piso de arriba y murmuró algo que yo no escuché. Pensé que sería mejor que me fuera a la cama también.

“En la cama, me reía un poco porque estábamos de espaldas el uno al otro. Dije algo y él solo se giró y me puso su puño “, agregó.

Sacudida por el gesto, la Sra. Hill hizo una maleta para su esposo y la tiró al piso de abajo. “Lentamente se quitó la cubierta de la cama y pensé que me iba a abrazar, pero me dio un gran golpe con su cabeza”.

En el tribunal, Jennison afirmó que se trataba de un “choque de cabezas”. “Entonces, tan rápido como lo hizo, comenzó a estrangularme”, agregó la Sra. Hill.

“Él nunca habló, no hubo gritos ni discusiones. Él solo dijo “Te mataré y voy a matarme”.

Bajó las escaleras y Jennison la siguió hasta la puerta principal. Cuando ella tomó el mango para abrir la puerta, él la agarró del brazo y la atrajo hacia sí. Ella dijo: “Cuando volteé a mirarlo, sentí un gran golpe. Separó mi labio y me golpeó y siguió golpeándome hasta dejarme inconsciente. Lo siguiente que escuché fue una voz que decía ‘mamá’. Era mi hijo, había estado inconsciente media hora”.

Cuando la Sra. Hill fue descubierta por su hijo Wade, sus brazos habían sido amarrados con un cable flexible eléctrico negro del microondas, y ella había sido colocada dentro de un saco de dormir.

Antes de que Jennison se fuera, llamó al hijo de su mujer y le dijo que fuera a la casa, alegando que su madre había tomado algunas tabletas y había agarrado un cuchillo, y que la había atado por su propia seguridad.

La corte escuchó que cuando Wade llegó, pensó que su madre estaba muerta.

Se dio cuenta de que estaba viva cuando la escuchó susurrar “por favor no me vuelvas a golpear”.

Ella fue llevada al hospital. Jennison, rápidamente se convirtió en el sujeto de una apelación de la policía y fue arrestado dos días después, y se negó a responder preguntas.

Suzanne dice que el ataque se desarrolló de forma inesperada, pero ahora desea haber actuado instintivamente para mirar el pasado de su marido.

Dice que es esencial que cualquier persona con preocupaciones sobre el abuso doméstico haga un uso adecuado de los poderes policiales que podrían protegerlos.