La estrella de YOUTUBE, Logan Paul, se disculpó publicamente luego de provocar indignación por su insensibilidad, al hacer un video sobre un hombre que se había colgado hasta la muerte en el llamado “bosque suicida” en Japón.

El el clip filmado a los pies del Monte Fuji en Japón, se puede ver a Logan gritándole “¿Estás vivo” a un hombre muerto. La cámara se acerca al hombre mientras Paul pregunta al guía “¿Acabamos de encontrar un muerto colgando el ‘bosque suicida’?”.

El youtuber de 22 años eliminó el video luego de las violentas reacciones de la gente, incluídas la estrella de Breaking Bad Aaron Paul y Sophie Turner de Game of Thrones. Pese a eliminar el video, este ya había sido reproducido más de seis millones de veces.

Tras esto emitió una disculpa completa en Twitter, pero la gente tampoco reaccionó bien, pues al parecer sugería que estaba tratado de crear conciencia sobre el suicidio masculino.

Paul dijo: “Nunca antes había enfrentado críticas como esta. Estoy rodeado de gente buena y creo que tomo buenas decisiones, pero todavía soy un ser humano”.

“Lo hice porque pensé que podría crear una onda positiva en Internet, no causar un montón de negatividad”.

“Tenía la intención de crear conciencia sobre el suicidio y la prevención del suicidio, pensé que ‘si este video salva una vida, valdrá la pena’… me sorprendió la sorpresa y el asombro”.

“A menudo me acuerdo de cuán grande es el alcance que realmente tengo y con un gran poder viene una gran responsabilidad … por primera vez en mi vida me arrepiento de decir que manejé ese poder incorrectamente. No volverá a suceder. ”

Recibió poca simpatía de sus seguidores, y Lucy escribió: “Todavía hay un cadáver en la cámara y una familia que podría haber visto ese video después de haber aprendido que su ser querido está muerto”.

Mientras tanto Jas dijo: “¿Crees que una disculpa nos hará olvidar lo que hiciste? No. Estás cancelado. ADIÓS”.

El actor Aaron Paul le dijo a Paul que “se pudra en el infierno”, mientras que Sophie Turner lo tildaba de “idiota” que no “se merece el éxito” que tiene.

La estrella de YouTube, que vive en Los Ángeles, promedia más de 20 millones de visitas en algunos de sus videos diarios.

Se lanzó a la fama en la aplicación Vine, donde compartió videos de comedias de seis segundos antes de pasar a YouTube, donde realizó un show de 15 minutos por día durante más de 460 días.

¿Qué opinas de la reacción de la gente ante las disculpas de este youtuber?