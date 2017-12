¿Qué es un Bitcoin?

Son monedas, pero nunca estarán en nuestros bolsillos. Se trata de las denominadas criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum, que cada vez son más populares como mecanismos de pago en internet, pero también como instrumentos de inversión. En el caso de la primera, se trata de un medio de intercambio creado en 2009 como una divisa electrónica de carácter descentralizado, por lo que no posee un símil que ejerza el rol de banco central.

A comienzos de año un Bitcoin costaba casi US$ 800, pero hoy está cerca de superar los US$7.000, en una increíble alza que se ha definido por la sostenida demanda.

Por ello, muchos de los que han comprado bitcoin cuando recién fueron emitidos lograron amasar fortunas gracias su explosivo aumento, pero los casos que te presentamos a continuación habla de quienes a pesar de lograr acumular una gran cantidad de dinero, olvidaron sus claves para poder entrar en sus cuentas.

Todo se debe al complicado sistema de seguridad creado para proteger las cuentas de los usuarios se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para aquellos interesados en cobrar finalmente sus valiosas monedas virtuales. Se tratan de “llaves” de gran extensión combinadas con numero y letras. Por ejemplo una llave privada podría estar compuesta de los siguientes números y letras:

E9873D79C6D87DC0FB6A5778633389F4453213303DA61F20BD67FC233AA33262.

Lo cual hace imposible recordarla de memoria y lleva a tener un sistema para guardarlo que sea computacional.

El problema de estos nuevos millonarios es que no tomaron las precauciones y al perder la llave, no existe otra manera de entrar al sistema de inversiones del bitcoin.

Algunos casos

Philip Neumeier, es uno de estos casos, compró 15 bitcoins en 2013 por un precio de USD 260 la unidad, con el alza de la criptomoneda su inversión esta evaluada por 300.000, pero olvidó su clave y hoy lucha por recordar o encontrar la combinación.

El numero de combinaciones posible es tan grande que muchos de los afectados han recurrido a hipnosis para intentar recordarla o al trabajo de super computadoras que trabajan día y noche intentando descifrar.

Pero recurrir a las computadoras podría no ser una alternativa viable. Según consigna el medio económico, las máquinas podrían demorarse siglos hasta dar con la combinación exacta de números, letras y símbolos.

“Probablemente tenga 332 años cuando la computadora logre encontrar el código olvidado, espero que el bitcoin siga valiendo algo para ese entonces” bromeó Neumeier en diálogo con el WSJ.

Otro de los casos citados es el de Nick Testa, un productor de videos de San Francisco que compró bitcoin por un valor de USD 150 en 2014. La inversión presume un valor actual de alrededor de USD 2.500 pero no puede acceder a ella dado que la billetera digital en la que almacenaba su bitcoin ha sido eliminada, producto de una limpieza generada sobre su antigua laptop.

“Realmente me estoy preguntando cómo no me preocupé más por cuidar el acceso a mi cuenta” compartió Testa. “Intentar recuperarla tres años después parece ser hoy una tarea imposible” agregó.

Las llaves para operar con bitcoins son tan complejas porque, quienes las manejen tiene acceso total a comprar, vender y hacer inversiones con la criptomoneda, lo que explica el nivel de encriptación que debe tener el password.