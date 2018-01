Una grave acusación pública se dio a conocer hace casi dos años, cuando la actriz de Canal 13, Loreto Aravena, interpuso una denuncia en la 33º Comisaría de Ñuñoa en contra de su ex esposo, el director de cine Juan Pablo Ternicier.

En aquel momento, la actriz acusó a Ternicier por violencia psicológica y declaró que con su ex marido compartían la crianza de su hija Ema “en paz y armonía. No hay órdenes de alejamiento ni rondas de Carabineros”. En la oportunidad, “Susy” de “Soltera Otra Vez”, pidió respeto a los medios por su familia y decidió no ahondar en el tema.

Y al parecer, todo se ha mantenido en orden.

Esto, ya que la noche de este martes, Aravena y Ternicier estuvieron juntos en la avant premiere de “Sapo”, película donde la ex pareja trabajó junta. El evento realizado en el Cinemark del Alto Las Condes reunió a un amplio grupo de artistas chilenos, entre los que se encontraban Mario Horton y Alejandro Trejo.

La película narra la historia de “Jeremías Gallardo”, interpretado por Fernando Gómez-Rovira, un periodista que en 1985 debió cubrir el último fusilamiento ocurrido en Chile, momento en el que su esposa, personificada por Loreto Aravena, comienza sus labores de parto.

El filme ya se encuentra en las salas de cine del país y cuenta con un destacado elenco compuesto por actores como Mario Horton, Alejandro Trejo, Víctor Montero y Eduardo Paxeco, entre otros.

Con información de Lima Limón.