Durante los casi dos meses de erupciones del volcán Kilauea de Hawái, el cráter ha experimentado cambios dramáticos, debido al desmoronamiento de sus paredes y de momento no muestra señales de que vaya a ceder, ha comunicado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Hasta principios de mayo, la cumbre Halema’uma’u del volcán era un lago de lava, pero cuando se iniciaron las erupciones explosivas el nivel del lago comenzó a descender y como consecuencia sus paredes también empezaron a colapsar.

La imágenes del deterioro fueron publicadas por la cuenta Twitter

An overflight of Kīlauea's summit today (June 18) shows the continued dramatic slumping and collapse of the Halema‘uma‘u crater area. A GPS station subsided ~197 ft over this past week. https://t.co/0jWy6cEgjO pic.twitter.com/e3KUv9pQI1 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) June 19, 2018

Ahora, el punto más profundo del cráter se encuentra a unos 300 metros por debajo del borde, y solo durante la semana pasada el hundimiento alcanzó aproximadamente 60 metros.

Imágenes aéreas captadas la semana pasada por el USGS muestran que donde solía estar el lago de lava, en la actualidad se encuentra un pozo de paredes profundas y empinadas que arroja gas de dióxido de azufre y columnas de ceniza.

Mientras, en imágenes satelitales el Servicio Geológico revela los cambios en el área de la caldera, que ocurrieron entre el 5 de mayo y el 18 de junio.

Satellite radar image from @ASI_spazio #CosmoSkyMed system from June 18 added to animated GIF and showing changes at the #caldera of #Kilauea #Volcano, including continued slumping of #Halemaumau crater. pic.twitter.com/RBBDrvrZ2T — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) June 19, 2018

El Kilauea entró en erupción a principios del pasado mes de mayo y desde entonces ha estado arrojando lava sin descanso. Los especialistas no estiman cuándo cesará la fase activa del volcán.