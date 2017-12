Andrónico se ha vuelto toda una personalidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, plataforma en la que comenta sobre política y contingencia nacional, realiza regalos, concursos y hasta responde dudas de sus seguidores que ya superan los 280 mil seguidores.

Recientemente el empresario y dueño de una de las más grande fortunas del mundo, sorprendio regalando 660 copias del libro de Francisco Saavedra, luego que este le obsequió al empresario una copia de su reciente libro “Lugares que hablan”, motivo por el cual Andrónico subió en su cuenta de Twitter una fotografía posando con el libro y agradeciendo el gesto:

“Pancho recibí tu libro. ¡Muchas gracias! Qué gran iniciativa destacar lindos lugares de nuestro Chile querido. Lo leeré con mucha atención. ¡Felicitaciones!”, publicó en su cuenta.

Ahora y por motivo de la entrega de puntajes de la PSU 2017, Luksic escribió un tuit donde les deseaba lo mejor a quienes comenzaban el duro camino de los estudios universitarios:

Mucha suerte con las postulaciones a todos los jóvenes que reciben hoy sus puntajes PSU. Un paso importante para comenzar a forjar el futuro !! 🇨🇱, escribió en su cuenta.

— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) December 26, 2017

Ante esta publicación un curioso seguidor de Twitter le preguntó a Luksic, que carrera había estudiado para ser tan “prospero” en la vida.

Luksic le dio una respuesta que impresiono a todos, afirmando que no había terminado la universidad, ya que a los 19 años dejó sus estudios superiores para trabajar junto a su padre.

A pesar del éxito a nivel empresarial, aseguró que le hubiese gustado terminar sus estudios, por lo que deseaba eso para los futuros estudiantes universitarios.

José Alfredo, yo no terminé la universidad, me puse a trabajar a los 19 años con mi padre. Hoy, mirando hacia atrás, me habría gustado terminar mi carrera y por eso les deseo suerte a los jóvenes que dan hoy uno de los muchos pasos importantes de su vida . https://t.co/j8uYrHPcRB

— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) December 26, 2017