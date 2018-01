Macaulay Culkin se volvió el centro de atención a la edad de ocho años, y ha vivido toda su vida desde entonces con la fama a cuestas. En una reciente entrevista, el actor infantil habló de su extraña infancia, de las cosas buenas, las malas y las feas. En esta franca entrevista detalló su relación con Michael Jackson y con el resto de su familia.

Después de detallar el abuso que recibió a manos de su propio padre cuando era niño, el hombre de 37 años recordó cómo la familia Jackson le había mostrado bondad y se había preocupado por el joven Culkin.

En una nueva entrevista en el podcast de Marc Maron, recordó haber conocido a Michael Jackson cuando interpretaba The Nutcracker en el Lincoln Center de Nueva York.

Macauly recordó:

“Él vino tras bambalinas antes del espectáculo. Amaba el baile, era un hombre de baile. Vino detrás del escenario con Donald Trump, porque eran amigos en ese entonces. Recuerdo que me miró como si me conociera de algún lado. Luego, después de que saliera Home Alone, se acercó a mí y a mi familia”.

Dijo que Jackson se acercó para asegurarse de que todo estaba “bien”. Culkin explicó: “No hay un grupo de autoayuda para actores infantiles. Él me dijo, ‘¿Quieres pasar el rato? ¿Quieres venir a mi casa?”. Fue mi mejor amigo durante un tramo de mi vida. Fue una amistad legítima.

Culkin, que habló tranquilamente durante el podcast sobre su vida en París, Francia, y sobre su fama, admitió que Jackson era “emocionalmente joven” y que “disfrutaba de mi juventud”. Aunque el cantante fue golpeado con acusaciones de abuso sexual más adelante en su vida, Macaulay dijo que sus interacciones “nunca me parecieron extrañas”.

Cuklin, quien es el padrino de Paris Jackson, agregó: “Nunca me sentí incómodo, así era él, hasta su médula ósea. Nunca se sintió extraño. Era solo la forma en que era. Lo miré por quién era. En ese momento, era bastante famoso y conocí a mucha gente famosa, su fama no lo cambió nada. No estaba enamorado de él”.

Culkin dejó muy claro que su relación con su ahijada Paris Jackson no era algo de lo que realmente quisiera hablar. Le dijo a Macron: “Estoy cerca de París. Voy a advertirte ahora, soy muy protector con ella, así que simplemente cuídate. Soy un libro muy abierto cuando se trata de cosas, pero no con ella, ella es muy querida para mi. Solo quiero hacerte saber que si queremos comenzar a recorrer ese camino va a ser un callejón sin salida, ya sabes, pero lo digo por el hecho de que la quiero mucho. Ella es alta, hermosa e inteligente. Es genial”.

Paris, de 19 años, ha adquirido una personalidad pública propia en los últimos años, al hablar sobre la muerte de su padre, de sus propios demonios interiores, y de su salud mental, así como sobre los verdugos corporales a los que está sujeta en los medios, quienes la juzgan por su aspecto.

Según los informes de los forenses, la leyenda del pop y padre de Paris, murió de intoxicación aguda con propofol y benzodiazepinas en su casa de North Carolwood Drive en el barrio de Holmby Hills, en Los Ángeles, en junio de 2009.

