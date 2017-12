Y aunque sea difícil decirles que en realidad no existe, esta madre dio con la clave de cómo hacerlo de la mejor forma, con una estrategia llena de complicidad e increíblemente efectiva.

“En nuestra familia, tenemos una forma especial de pasar de recibir de Santa, a volverse Santa. De esta forma, la construcción de Santa no es una mentira que se descubre, sino una serie de buenas acciones y espíritu navideño.

A los 6 o 7, cuando sea que veas que tienen la sospecha de que Santa podría no ser real, significa que el niño está listo.

Los saco a tomar un café a cualquier local. Nos sentamos, pedimos nuestras bebidas y les digo lo siguiente:

Vaya que has crecido un montón este año. No sólo estás más alto, también puedo ver cómo ha crecido tu corazón [Dar 2 o 3 ejemplos de comportamiento empático, consideración de los sentimientos de los demás, buenas acciones, etc, que el niño ha hecho durante el año]. De hecho, tu corazón ha crecido tanto que creo que estás listo para volverte un Santa Claus”.