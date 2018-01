Según el testimonio de Brittney Lewis, el mago la invitó a beber un trago en un bar. Cuando se despertó, estaba en su habitación de hotel con el hombre acostado sobre ella y besándola sin su consentimiento. Entonces volvió a desmayarse.

El célebre mago David Copperfield, famoso por sus ilusiones, tales como hacer desaparecer la Estatua de Libertad, fue acusado por la ex modelo estadounidense Brittney Lewis de haberla drogado y violado cuando ella tenía 17 años, en 1988. Fue en declaraciones para el periódico The Wrap.

Según el medio estadounidense, Lewis conoció a Copperfield en septiembre de 1988 durante el concurso de modelaje Look of the Year, en Atami, Japón, en el cual él trabajó como juez.

Luego del concurso, la ex modelo relató que fue invitada por el mago a uno de sus espectáculos en California, al término del cual, Copperfield la llevó a un bar, donde alega que fue drogada.

“Le pregunté: ‘¿Qué estás haciendo?’, y el respondió: ‘Solo estoy compartiendo'”, le dijo Lewis a The Wrap, en referencia al momento en que Copperfield le vertía algo en su trago.

En ese momento, Lewis dice que perdió el conocimiento, pero recuerda haberse despertado en su habitación del hotel con el mago encima de ella, vestido con una bata negra y besándola.

“Recuerdo que me quitaron la ropa”, agregó. “Estaba besándome la cara, y luego recuerdo que empezó a bajar por mi cuerpo, y cuando empezó a bajar, me desmayé por completo”

A la mañana siguiente, afirma Lewis, Copperfield volvió a entrar en su habitación para asegurarle que no había pasado nada porque ella era menor de edad.

Además, la ex modelo afirma que el mago la obligó a escribir y a firmar una carta en la que decía que estaba bien, pero que luego interpretó como un llamado a silencio.

Cuando en 2007 Copperfield fue investigado por una causa de acoso sexual por una modelo de 22 años, Lewis dijo que también reportó su experiencia al FBI, pero que nada surgió de la denuncia.