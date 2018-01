El error técnico cometido por Entel este fin de año, que provocó que el lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales tuviera lugar minutos antes de cuando se debía, está dando mucho que hablar.

Pero, ¿realmente puede esto significar un mal augurio para este año 2018?

En declaraciones recogidas por el medio Publímetro, la tarotista Zita Pessagno sostuvo que, al tratarse de un error humano, este solo afectaría a las personas que sintieron que faltaba algo para terminar bien el año, ya que eso “atraerá mala energía”.

La tarotista lo explica señalando que “somos artífices de nuestro propio destino”, dando a entender que atraemos aquello que sentimos. Además, hizo especial énfasis en la necesidad de dejar de usar los fuegos artificiales para este tipo de celebraciones: “El día en que la gente entienda que no debe celebrar con fuegos artificiales, petardos, lámparas, las vibraciones serán mucho más positivas”, declaró al referido medio.

En tanto, Francisco Osorio, antropólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ha señalado que “la tradición se ha roto y por esta razón el año no comenzó como debía. Ello es un signo de los problemas por venir, un signo de mala fortuna” para la sociedad.

Además, el hecho de que no tuviera lugar el tradicional conteo puede significar consecuencias negativas para algunas personas: “El rito del conteo no solo dice que el año comenzó, sino que permite la transición de un paso a otro. Ahora, como no tenemos transición, hemos quedado en una zona liminal, sin ningún estado. Es como vivir en el límite, no en este lado o en este otro, sino al medio, que es lo mismo que no estar en ninguno”, aseguró Osorio a Publímetro.