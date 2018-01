Una futura madre se aburrió de ser acusada de fingir su embarazo por desconocidos porque su barriga es “demasiado pequeña” a pesar de tener siete meses.

Reanna Stephens dice que su dieta vegana y su régimen de ejercicio la ayudan a tener un estómago plano, pero que su bebé por nacer está sano. Sin embargo ha afirmado que la han detenido en la calle personas que le preguntan si está fingiendo tener un bebé o si es anoréxica.

La estudiante de 18 años, de Carolina del Sur, en Estados Unidos, dijo: “La gente realmente me afecta con sus comentarios, trato de mantener la calma ya que sé que tanto mi bebé como yo estamos sanos. Mi bebé está creciendo la cantidad perfecta cada mes según los controles, al igual que todos los demás, por lo que no tiene absolutamente nada que ver la salud mía o del bebé”.

“He comparado la barriga de mi embarazo con otras mujeres en diferentes páginas de padres en Facebook, y no es tan grande, pero me encanta, creo que mi panza es perfecta a su manera y es mi cuerpo, de nadie más”, aseveró.

Reanna actualmente tiene siete meses de embarazo y está a punto de dar a luz a su bebé en abril.

Sin embargo, afirma que ha tenido numerosos comentarios hirientes sobre su estómago desde que comenzó a contarle a la gente que estaba esperando.

“La gente me ha preguntado: ‘¿no estás fingiendo tu embarazo, verdad?’, ‘¿Estás seguro de que tu bebé está sano?’ así como personas que me dicen que necesito comer más y consultar a un médico. También me han dicho que no debería tener un bebé si no puedo alimentarme, pero la gente no sabe nada sobre mi dieta o mi estilo de vida”.

Además de practicar una dieta vegana saludable, Reanna siempre ha tenido un estilo de vida activo, que es algo que ella siente que contribuye a su pequeña panza.

Reanna dijo: “He hecho artes marciales mixtas durante seis años, incluyendo boxeo, kickboxing, jujitsu, entrenamiento de circuito y entrenamiento con pesas junto con yoga y cardio”.