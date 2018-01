Una madre dice que su vida ha sido destrozada por su adicción a jugar a Candy Crush hasta 18 horas al día. Natasha Woolsley ha perdido a su novio y a su trabajo, y ha acumulado millones de pesos de deuda comprando “boosters” en el juego. Ella dijo: “Rompió a nuestra familia, alejó al padre de mi hijo y, aun así, no pude parar”.

Su historia llegó cuando la Organización Mundial de la Salud incluyó el “desorden de juego” en su lista de enfermedades oficiales por primera vez.

Significa que los adictos a los juegos están clasificados con un trastorno mental similar a los alcohólicos o drogadictos. Candy Crush es un juego que ha enganchado millones en sus móviles desde que salió en 2012. Aunque es gratis, los fanáticos pagan para alcanzar niveles más altos.

Natasha, de 34 años, de Fleetwood, en Inglaterra fue tentada por primera vez a probarlo hace cuatro años. “Los amigos me enviaron solicitudes para jugar en Facebook y, en un momento de inactividad, pensé que no habría daño”, dijo.

“Honestamente, no puedo recordar una brecha entre comenzar y jugar cada momento de vigilia, a veces hasta 18 horas al día. Debido a que estaba en mi teléfono, podía jugar en la escuela, en el baño, incluso en el baño. Me obsesioné tanto que me despertaba en mitad de la noche queriendo más, y me escondía en el baño para jugar durante unas pocas horas para poder subir un nivel. Estaba completamente fuera de control”.

Natasha dijo: “Regularmente perdía la noción del tiempo y olvidaba recoger a Taylor de la escuela. Dejé de leerle a la hora de acostarme y solo le arrojaba un paquete de patatas fritas y una barra de chocolate en la lonchera de la escuela porque no tenía el tiempo ni la energía para hacerle algo saludable. Incluso cuando estaba con él, yo no estaba ‘allí’. Quería sacar mi teléfono, como un alcohólico pensando en su próximo trago”.

Natasha estaba durmiendo solo tres horas una noche, y su novio furioso eventualmente se fue. “Rob y yo teníamos argumentos explosivos, él me decía que tenía que parar o que se iría”, dijo.

“Rob regresaba a su hogar en una casa sucia sin comida en la nevera y nuestro hijo Taylor sentado solo frente al televisor. Prometí detenerme, eliminar el juego de mi teléfono, pero un par de días después lo volví a poner y todo comenzó de nuevo”.

Pero cuando Rob, un constructor, finalmente la dejó a ella y a su hijo, no fue suficiente para que recuperara el sentido. Perdió su trabajo a tiempo parcial como apiladora de un supermercado cuando su gerente se cansó de que ella jugara Candy Crush en la tienda.

“Recibí todas las advertencias que podían darme e incluso cuando perdí el trabajo, me engañé a mí misma al pensar que no me importaba”, dijo.

Natasha estima que estaba gastando alrededor de 300 mil pesos al mes en el uso de datos adicionales y “boosters” para avanzar en el juego. Se sacrificaba mucho para pagar por Candy Crush. No se cortaba el pelo durante meses, no compraba ropa o salía con amigos a tomar un café.

“Creo que he gastado más de 4 millones de pesos en Candy Crush, y aún tengo 3 millones de deuda en mis tarjetas de crédito”.

Hace nueve meses, la madre de Natasha se dio cuenta de la magnitud de su problema y la presentó a Steve Pope, un consejero de adicciones.

“Comencé sesiones uno a uno con Steve tres veces a la semana, y él ha transformado mi vida”, dijo Natasha.

“Me permitió hacer frente a mi adicción, me ayudó a centrarme en otros aspectos positivos de mi vida y siempre está ahí. Cuando lo llamo a las 3 de la mañana para jugar a Candy Crush, él contesta su teléfono y me habla hasta que decida que es una mala idea”.

Natasha insiste en que su vida todavía está muy lejos de lo que era antes de comenzar a jugar.

“Rob todavía no quiere volver a verme, y todavía estoy jugando durante dos o tres horas al día, pero sé que la recuperación es un proceso lento”, dijo.

“Ahora tengo trabajo de nuevo en un puesto en el mercado, y tengo el tiempo y la energía para ser la madre que Taylor merece. Es aterrador pensar lo fácil que es volverse adicto, estar preparado para sacrificar todo lo que tenía solo por un juego”, finaliza.