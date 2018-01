La acantosis nigricans es un trastorno cutáneo, caracterizado por la presencia de hiperqueratosis e hiperpigmentación (lesiones de color gris – parduzco y engrosadas, que dan un aspecto verrugoso y superficie aterciopelada), principalmente en las zonas de pliegue como el cuello, axilas, codos, dedos, región inguinal, rodillas e incluso la cara. Este trastorno pigmentario es debido a una hiperinsulinemia secundaria a la resistencia a la insulina, tal como se presenta en la diabetes tipo II. Si usted es una persona que padece de obesidad y presenta estas pigmentaciones (manchas oscuras en la piel), seguramente ya está padeciendo de un problema metabólico como la resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Recomendamos ante esta eventualidad una evaluación médica especializada, ya que el único tratamiento es el control metabólico a través de la pérdida de peso. Para más información o solicitar una cita comuníquese a: CLINICA GASTROBARIÁTRICA DE MARACAY Tlf: 0243-2325500, de lunes a viernes 7am-4 pm; o visite nuestra página WEB: www.cirugiadeobesidad.com DR. ALBERTO CARDOZO Cirugía Bariátrica y Metabólica Cirugía Laparoscópica Avanzada. #acantosisnigricans #manchasenlapiel #obesidad #diabetes #resistenciaalainsulina #hiperinsulinismo #bariatricsurgery #obesidad #obesity #clinicagastrobariatrica #dralbertocardozo #maracay

