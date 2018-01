Hay tanta envidia , tanto ocio y tanta maldad que me cuesta creer . Soy una mujer de buen corazón y quienes me conocen saben que sería incapaz de insultar esté hermoso país que me dio y da tanto 🙌 #chile . les pido por favor piedad y que se abstengan de comentarios violentos totalmente inmerecidos . Tengo mi cuenta de Twitter Hackeada hace más de un mes y por motivos de trabajo y viajes no eh tenido tiempo de hacerme cargo . Pero mañana mismo voy a poner mi denuncia a la PDI junto a mi abogado para aclarar este injusto episodio. Aclaró también que jamas me metería con la religión de nadie , soy muy respetuosa de eso y como una mujer cristiana confío plenamente que Dios me ayudará a solucionar este problema . Gracias por su comprensión 🙌❤️. Eternamente agradecida

