Este sábado se vivió un nuevo capítulo de la ‘Divina Comida’ en CHV, en el que participaron el panelista de ‘La Mañana’ Andrés Caniulef, Pamela Jiles, la actriz Alejandra Fosalba y el periodista Iván Guerrero.

Las veladas estuvieron plagadas de un sinfín de anécdotas pero sin duda fue la actriz de TVN la que se llevó el mayor número de críticas por parte de los telespectadores, quienes criticaron su actitud frente a los platos preparados por sus compañeros.

La actriz tuvo inconvenientes para todas las elaboraciones de sus compañeros. Durante el turno de Pamela Jiles, Fosalba le reprochó la poca elaboración del postre, criticando que simplemente se tratara de frutas picadas. En el turno de Andrés Caniulef, quien preparó un típico plato mapuche, apenas probó bocado alegando que estaba “demasiado aliñado”.

Como era de esperar, los comentarios y reacciones ante la actitud de la actriz no se hicieron esperar en las redes sociales, donde todos criticaron la “mañosa” participación que tuvo Alejandra Fosalba.

Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los espectadores en Twitter:

La fosalba no come nada, todo lo encuentra malo y que hubo cero esfuerzo en la preparación! Cero criterio esa mujer #LaDivinaComida

Si bien la @AFosalba es mañosa y cuida su físico, no es densa para nada, @ivanguerrerom me reí mucho con su papel en la cocina, @acaniulef muy simpático y emotivo y la abuela espectacular aunque no cocine nada!! Buen grupo! #LaDivinaComida

— Yesenia Sotomayor (@Yesitaregalona) January 15, 2018